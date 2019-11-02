نجما ريال مدريد يغيبان عن مواجهة ريال بيتيس في الليجا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد خاض مرانه الأخير اليوم ضمن استعدادته لخوض مواجهة ريال بيتيس غدًا السبت على ملعب سانتياجو برنابيو وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.





وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن كلا من جاريث بيل وخيمس رودريجيز لم يتدربا مع الفريق وسيغيب كلاهما عن المباراة نظرًا لعودة خيمس مؤخرًا من بلده كولومبيا بعد أن رزق بطفل بالإضافة إلى عدم وجود أي معلومات طبية عن حالة جاريث بيل.



وعلى نفس الجانب، واصل كلا من ماركو أسينسيو وناتشو فيرنانديز تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما مؤخرًا.







وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال بيتيس حقق الفوز في آخر مبارتين له على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي.



في حين سيسعى ريال مدريد لمواصلة سلسلة الانتصارات بعدما تمكن من سحق ليجانيس بخماسية نظيفة في الجولة الماضية واحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة متأخرًا بفارق نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة.



وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني اليوم عن القائمة الرسمية لمواجهة فريق ريال بيتيس يوم غد في الجولة الثانية عشر ببطولة الدوري. وجاء قائمة ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمي: كورتوا وأريولا وألتيوب

خط الدفاع: كارفاخال وميلتياو وراموس وفاران وميندي ومارسيلو

خط الوسط: كروس وفالفيردي ومودريتش وكاسيميرو وإيسكو

خط الهجوم: بنزيما وهازارد وفينسيوس ويوفيتش ورودريجو جوس



واستبعد الفرنسي زين الدين زيدان 7 لاعبين من القائمة وهم:

- أودريوزولا

- ناتشو

- خيمس

- أسينسيو

- فاسكيز

- ابراهيم دياز

- ماريانو

- جاريث بيل