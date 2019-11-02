Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم تشيلسي بديل بوجبا في ريال مدريد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:36 ص
Advertisements
تشيلسي
تشيلسي
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية عالمية أنه بعد تعقد صفقة بول بوجبا بسبب مطالب مانشستر يونايتد مازال يواصل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بحثه عن نجم خط وسط جديد لتعزبز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن زيدان وضع بول بوجبا كهدف أساسي له في الصيف الماضي ولكن مانشستر يونايتد أصر على الحصول على مبلغ 188 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدماته.

وكشفت التقارير الصحفية عن اقتراح فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد على زيدان بالتعاقد مع نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي الإنجليزي.

وأكدت التقارير أن كانتي حذر ناديه تشيلسي قبل بداية الموسم الحالي وهدده بالرحيل في حالة عدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت التقارير إلى أن زيدان يسعى لاستغلال وإغراء كانتي بالانضمام إلى ريال مدريد باعتباره أقل تكلفة من بول بوجبا كما أن سعره لن يزيد عن 120 مليون يورو.

وأوضحت التقارير أنه من المتوقع أن يسفر انضمام كانتي إلى الملكي عن رحيل أحد نجوم خط الوسط في الفريق وعلى الأرجح سيكون واحد من اللاعبين لوكا مودريتش أو توني كروس.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية منتصف الشهر الماضي أن ريال مدريد يسعى لتعويض فشله في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بالتعاقد مع نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن ريال مدريد يعتبر كانتي حلما يخطط لتحقيقه وضمه إلى جوار كاسيميرو في وسط الملعب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المشكلة تكمن في ارتباط كانتي البالغ من العمر 28 عامًا بعقد مع تشيلسي حتى عام 2023 مما سيرفع قيمة الصفقة.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي حدد قيمة كانتي وأكد أنها لا تقل عن 138 مليون جنيه إسترليني وهو رقم مقارب لسعر بوجبا الذي حدده مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد سيقوم بإغراء إدارة تشيلسي بعرض خدمات النجم الكولومبي خيميس رودريجيز الذي كان يعتبر هدفًا للفريق اللندني في وقتٍ سابق.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن إدارة الملكي تعتبر أن القيمة السوقية لرودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا لا تقل عن 58 مليون جنيه إسترليني وبالتالي يمكن استخدامه في تخفيض قيمة صفقة كانتي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لمبارد كانتي زيدان ريال مدريد تشيلسي بوجبا الدوري الانجليزي الدوري الاسباني

أخبار تهمك

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 8 ساعات

تريزيجيه يوجه رسالة إلى محمد صلاح قبل الصدام المرتقب بينهما

منذ ساعة الا ربع

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يوم

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

منذ حوالي 12 ساعة

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 7 ساعات

يحيى يكشف حقيقة محاولاته لإعادة كهربا للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 21 ساعة

اتفاق بين بيريز وزيدان على ضم أفضل لاعب في العالم

منذ ساعة

عاجل.. الكشف مدى إمكانية مشاركة محمد صلاح ضد أستون فيلا

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 5 ساعات

زاهي حواس يكشف سبب حرق أجزاء من مومياء توت عنخ آمون (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

برشلونة يسير على خُطي ريال مدريد ويقترب من نجم تشيلسي

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. الملكي يقترب من صفقة القرن مقابل 280 مليون يورو

صفقة تبادلية نارية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

نجم فرنسا الهدف الأول لـ"زيدان" في الميركاتو الصيفي

ريال مدريد يقترب من صفقة أحلامه

أخبار ريال مدريد اليوم| صدمة قوية للملكي وصفقة كبرى على رادار بيريز ونجم الفريق يقترب من الرحيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:32 ص

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

زاهي حواس يكشف سبب حرق أجزاء من مومياء توت عنخ آمون (فيديو)

07:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status