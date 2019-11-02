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إيفان راكيتيتش عن برشلونة في الموسم الحالي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:34 ص
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راكيتيتش
راكيتيتش
ريهام عبد المحسن
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وذكرت تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا عن اقتراب راكيتيتش من الإنضمام إلى أتلتيكو مدريد قبل أن تنفي مصادر من داخل إدارة الروخيبلانكوس وجود اهتمام بضم النجم الكرواتي.

وشددت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية على أن انتقال راكيتيتش إلى أي منافس مباشر لبرشلونة في الدوري الإسباني غير مطروح على الإطلاق لدى إدارة النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راكيتيتش إذا رغب في الرحيل عن برشلونة هذا الموسم فإنه سيرحل إلى الدوري الإنجليزي أو الدوري الإيطالي أو الدوري الفرنسي لأن إدارة البرسا لا تريد تدعيم صفوف منافس مباشر بأحد نجومها.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه انتشرت الكثير من الأنباء بشأن رحيل إيفان راكيتيتش عن برشلونة هذا الموسم بعد أن فقد النجم الكرواتي مكانه في التشكيل الأساسي لبرشلونة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن تألق الهولندي فرينكي دي يونج القادم من آياكس الهولندي هو السبب وراء تراجع حظوظ إيفان راكيتيتش في المشاركة في الموسم الحالي.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي بأن برشلونة قد يوافق على رحيل نجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش أو زميله التشيلي آرتورو فيدال إلى إنتر ميلان الإيطالي مقابل الفوز بخدمات فيدال.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يفكّر في ضم الإيطالي ستيفانو سينسي نجم إنتر ميلان ضمن عملية إنتقال راكيتيتش أو فيدال إلى إنتر ميلان.

وأكدت الصحيفة الإسبانية اهتمام برشلونة بسينسي البالغ من العمر 24 عاماً والذي يشبهه الكثيرون بأندريس إنيستا نجم برشلونة السابق وترى بأنه مناسب لأسلوب وطريقة لعب برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إنتر ميلان الذي يملك بند شراء سينسي من ناديه الأصلي ساسولو مقابل 25 مليون يورو يفاوض على وضعه ضمن عملية إنتقال فيدال أو راكيتيتش إلى النادي الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سينسي يخوض مع إنتر ميلان موسمه الأول على سبيل الإعارة من ساسولو مع وجود بند أحقية الشراء في عقده وسرعان ما أثبت نفسه مع النيراتزوري وقدم مستويات رائعة.
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الكلمات المفتاحية

راكيتيتش برشلونة انتقالات يناير الدوري الانجليزي الدوري الاسباني

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