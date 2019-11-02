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مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون يورو للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:28 ص
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انتر ميلان
انتر ميلان
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع صفقة هجومية كبري خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، من أجل تدعيم صفوفه وتحديدا الخط الهجومي خاصة بعد المردود المتوسط للاعبيه، من أجل العودة من جديد للمستوي المعهود للشياطين الحمر والمنافسة علي الألقاب.


مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون يورو للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن رصد مانشستر يونايتد الإنجليزي 100 مليون يورو للتعاقد مع مهاجم إنتر ميلان الإيطالي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والذي لفت الانظار خلال الفترة الماضية مع النيراتزورى تحت قيادة المدرب الإيطالي انطونيو كونتى ببطولتى الدوري وبطولة دوري أبطال أوروبا وتسجيله للأهداف وحجز مكان اساسي بجانب روميلو لوكاكو في تشكيلة الانتر.


صعوبات تواجه مانشستر يونايتد في التعاقد مع مارتيتيز

أشار موقع " كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لن يكون سهل خاصة أن اللاعب أحد العناصر الأساسية للمدرب أنطونيو كونتى مع انتر ميلان وأيضا رفض المدرب رحيل اى من لاعبيه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، للمنافسة علي لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا.


مفاجئة في عقد لاوتارو مارتينيز وبرشلونة يترقب

وكشف الموقع الإيطالي أن اللاعب لديه شرط جزائي في عقده مع انتر ميلان تباغ قيمته 111 مليون ولكنه لا يمكن تفعيله سوى في الصيف المقبل فقط.


وسيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي الراغب في التعاقد مع مارتينيز صعوبة كبيرة بسبب رغبة برشلونة الإسبانى والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق في التعاقد مع مارتيتيز ليكون خليفة للمهاجم الأوروجويانى لويس سواريز.


ماذا قدم مارتينيز مع انتر ميلان

شارك لاوتارو مارتينيز صاحب ال 22 عام هذا الموسم مع فريقه حتى الآن في 13 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف، وكان قد انضم الى صفوف الفريق الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من راسينج كلوب الأرجنتيني، بمقابل 25 مليون يورو، وعقده يمتد حتى صيف 2023.
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الكلمات المفتاحية

مانشستر يوناتيد برشلونة انتقالات يناير انتر ميلان الدوري الانجليزي

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