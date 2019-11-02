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ليس نيمار.. برشلونة يخطط لضم نجم باريس

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:25 ص
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة مازال حتي الان يحلم بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة من أجل تعزيز الخط الهجومي للفريق خلال الفترة المقبلة، للمنافسة علي الألقلب ومن أجل عودة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا الغائب عن خزينة البلوجرانا منذ 4 سنوات.


وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن برشلونة الإسبانى مازال يسعي للتعاقد مع نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان كيليان مبابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق، للفوز بالبطولات رغم علم إدارة البارسا بصعوبة الأمر.


وأشارت الصحيفة أن إدارة برشلونة مازالت تحلم بالتعاقد مع مبابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية، ولكن تعلم الإدارة أن الإنتقال كيليان مبابي لبرشلونة يعتبر معقد جداً، خاصة بعد العلاقة الغير جيدة بين إدارتي باريس وبرشلونة.


ويسعي برشلونة للتعاقد مع لاعبين علي مستوي عالي خلال فترة الإنتقالات القادمة لتعزيز الصفوف، خاصة في مركز المهاجم مما جعل الفريق يفكر في التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالى لاوتارو مارتينيز لاعب منتخب الأرحنتين والمتألق خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة أنطونيو كونتى المدير الفنى لانتر ميلان.
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الكلمات المفتاحية

نيمار مبابي برشلونة باريس سان جير مان انتقالات يناير

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