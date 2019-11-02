آخرها "بنت القلب".. 3 أغاني تعرض بسببها مدحت صالح للهجوم (فيديو)





1- المليونيرات



كلمات أغنية "المليونيرات"



2- تعرفي تسكتي



كلمات أغنية تعرفي تسكتي"



تعليق مدحت صالح



3- يا بنت القلب



كلمات أغنية "بنت القلب"



تعليق بهاء الدين محمد



ذكاء مدحت صالح















يتمتع بعذوبة الصوت، وحرفية أداء متميزة تخطف القلوب حقق الكثير من النجاحات منذ بداية مشواره الفني، وأمتع الجمهور بالعديد من الأغاني اتي لا تزال يحفظها ويرددها كثيرًا ومنها "كوكب تاني" نحتفل اليوم بعيد ميلاد النجم الكبير "مدحت صالح".ونرصد لكم بوابة "الفجر الفني" في هذا التقرير الثلاث أغاني التي تعرضت للهجوم في تاريخ مدحت صالحتعرضت أغنية "المليونيرات" قبل طرحها للهجوم من ناحية رئيس لجنة النصوص في الإذاعة ذلك الوقت، وقام برفض إعطاء تصريح للنجم مدحت صالح في البداية، وعند عرضها تعرضت أيضًا للهجوم من قبل الجمهور ولكن حين تفهمهم سياق الأغنية أحبوها"والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وشاركه فيه النجم شريف منير."وأنا ويايا بعيش زي المليونيرات، وأحلم وأنا معاييش ملعنش الازمات، مجنون، وجنانى دى عين العقل، العقل دى داء بيعييي، وجنانى دى شئ مش سهل، تقدر تتجنن زيي، أنا أحب اسهر للصبح وعمري عمري ما روح بدري، مخلوق رافض للنصح والعمر بقيسه بسهري، وبصاحب كل الخلق البيه صاحبي والفقري وأتعشى فى باب الخلق وأفطر عالبحر فى بحري، أجى أتغدى مالقييش، ملعنش الأزمات".كما تعرض للسخرية الشديدة من رواد السوشيال ميديا على أغنية "تعرفي تسكتي" بسبب اسمها وكلماتها، والتي تم طرحها في عام 2017 وهي أول أغنية "هيب هوب" للنجم مدحت صالح، من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ألحان مصطفى جاد وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.وتقول كلماتها: "تعرفي تسكتي بطلي أفكار، اسكتي بقى بس خلاص هنهار، مش عايز اسمعلك حس، اسكتي سكتي قلبك يرتاح، دة لسان دة بجد دة ولا سلاح، أسرع من الصوت مش لاحق أرد، تعرفي تسكتي ولا اسكتك، ولا انتي الحالة خلاص مسكتك".واعتبر البعض أن أغنية "تعرفي تسكتي" قتلًا للرومانسية، أما البعض الآخر انتقدها انتقاد لاذع، وتصدر وقتها موقع البحث العالمي الشهير "جوجل".فيما علق النجم مدحت صالح عن الهجوم على الأغنية قائلًأ: " انا لا يحب "الست الرغاية"، وخاصة لو كان الكلام بلا معنى لذلك غنيت "تعرفي تسكتي"، مضيفًا وأيضًا لا أحب "المرأة الشكاكة"، لذلك غنى لها "حبيبتي ونور عنيا تملي تشك فيا".أغنية "بنت القلب" وهي من أحدث أغاني النجم مدحت صالح الذي قام بطرحها من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الإسم، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو من الأغنية والتي من الوهلة الأولى أثارت جدلًا كبيرًا وسخرية شديدة من إسمها وكلماتها التي اعتبروها "حسينا انه بيشتمها مش بيقولها كلام رومانسي".وقال البعض الآخر: "والله يا استاذ مدحت انا مش شيفاك غير انك بتشتمها، ودني مش جايبه الكلمات غير انها شتيمه"،"انا سمعتها شتيمه اقسم بالله هو انت جاي تهزقني يااستاذ مدحت".وتقول كلمات الأغنية: "أة يا بنت القلب يا بنت الحب يا بنت الشوق، أة يا بنت ستين قلب أبيض من الهدوء، أة يا بنت الحلم اللي أنا طول عمري بحلم بيه، أنا نفسي افتح قلبك وادخل اقعد فيه، ة يا بنت القلب يا بنت الحب يا بنت الشوق، أة يا بنت ستين قلب أبيض من الهدوء، أة يا بنت الحلم اللي أنا طول عمري بحلم بيه، أنا نفسي افتح قلبك وادخل اقعد فيه، شوفوا بنت الدايبة في حلاوتها".من جانبه علق الشاعر بهاء الدين محمد والتي هي من كلماته: "أغنية بنت القلب هزار المؤدبين".ويعتبر النجم مدحت صالح، من الفنانين شديدي الذكاء نظرًا لاختيار أغنياته بطريقة جيدة والتي تحدث جدلًا كبيرًا حتى يتقبلها الجمهور وتتصدر مواقع التواصل الإجتماعي، ويتداولها رواد السوشيال ميديا وتُسمع بشكل جيد.