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يونايتد مهدد بفقد مهاجمه ضد بورنموث

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:41 ص
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يوناتيد
يوناتيد
محمد الصو
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أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى احتمالية غياب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن مواجهة بورنموث، بالجولة الحادية عشر من البريميرليج.


ويحل مانشستر يونايتد ضيفا اليوم على بورنموث، بالمباراة التي يستضيفها ملعب "فيتنس فرست" ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري الإنجليزي.


وأفادت التقارير الصحفية، إلى أن راشفورد مهاجم الشياطين الحمر، قد يغيب عن المواجهة بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال احتفاله بهدفه ضد تشيلسي، بكأس الرابطة.


وكان يونايتد، نجح في تخطي تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد، بدور الستة عشر لكأس الرابطة، وتأهل لدور الثمانية للبطولة.


ترتيب الفريقين بالدوري

ويحتل يونايتد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة، وهو نفس الرصيد الذي يحتله بورنموث ولكن الشياطين الحمر يتفوق بفارق الأهداف.


التشكيل المتوقع ليونايتد في حال وجود راشفورد

ومن المتوقع أن يبدأ أولي سولشكاير بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: هاري ماجواير – لينديلوف – وان بيساكا – أشلي يونج.

خط الوسط: فريد – سكوت ماكتوميناي – أندرياس بيريرا.

خط الهجوم: دانييل جيمس – أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد.
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الكلمات المفتاحية

مانشستر يوناتيد سولشاير راشفورد الدوري الانجليزي

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