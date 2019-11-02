Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. هيئة أمريكية تفجر مفاجأة حول "زانتاك" وعلاقته بالسرطان

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:24 ص
Advertisements
رانيتيدين هي المادة الفعالة في زانتاك
رانيتيدين هي المادة الفعالة في زانتاك
عبد الله الميهي
Advertisements
أكدت حسمت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، اليوم الجمعة، الجدل حول علاقة عقار زانتاك الشهير في علاج حرقة المعدة وعلاقته بمرض السرطان، حيث ذكرت أن تجارب أجرتها على عقار زانتاك تشير إلى أن من المستبعد أن يتسبب في تكون مواد مسرطنة داخل المعدة.

ومن جانبها، قالت مديرة مركز تقييم العقاقير والأبحاث في الإدارة، جانت وودكوك، في بيان، إن مستويات التلوث المكتشفة في رانيتيدين وهي المادة الفعالة في زانتاك واحتمال تكون مادة (إن.دي.إم.إيه) المسببة للسرطان "تشبه المستويات التي تتوقعها عند تناول أطعمة شائعة مثل اللحوم المشوية والمدخنة"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ولفتت الإدارة، إلى أن الفحوص التي أجرتها لمحاكاة ما يحدث في المعدة والأمعاء الدقيقة تشير إلى أنه لا يتسبب في تكون مواد مسرطنة، موضحة أنها لا تزال تخطط لتجربة الرانيتيدين على البشر للتأكد مما إذا كان يتسبب في تكون مادة (إن.دي.إم.إيه).

وجرى سحب العقار الذي تنتجه سانوفي الفرنسية للاشتباه في تلوث الحبوب بمادة (إن.دي.إم.إيه) قبل استيعابها داخل المعدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

زانتاك السرطان أمريكا

أخبار تهمك

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يوم

عاجل.. الكشف مدى إمكانية مشاركة محمد صلاح ضد أستون فيلا

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 6 ساعات

يحيى يكشف حقيقة محاولاته لإعادة كهربا للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير.. بيريز سيدفع 120 مليون يورو لضم أفضل لاعب وسط في العالم

منذ حوالي 11 ساعة

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - فايلر يحسم مصير حارس الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

منذ حوالي 16 ساعة

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:32 ص

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

12:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status