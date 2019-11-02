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محرز وأجويرو يقودان التشكيل المتوقع للسيتي ضد ساوثهامبتون

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:25 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد الصو
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يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، لمواجهة جديدة بمنافسات الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.


ويفتح ملعب الاتحاد معقل السيتي، أبوابه لاستضافة مباراة الفريق ضد ساوثهامبتون بالجولة الحادية عشر للبريميرليج، في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون حصريًا، عبر قنوات بي إن سبورتس beIN SPORT.


التشكيل المتوقع للسيتي ضد ساوثهامبتون

ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع:بينجامين ميندي - نيكولاس أوتامندي - فرناندينيو - والكر.

خط الوسط: دافيد سيلفا - إيلكاي جوندوجان - فيل فودين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - أجويرو - رياض محرز.


ترتيب الفريقين بالدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيده 22 نقطة، خلف المتصدر ليفربول والذي يعتلي الصدارة برصيد 28 نقطة.


بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط فقط، وأصبح صاحب أكبر هزيمة بعد الخسارة من ليستر سيتي بتساعية نظيفة بالجولة السابقة.
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