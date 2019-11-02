الفنانة السورية ديمة قندلفت تكشف جنسية والدتها





ردت الفنانة السورية ديمة قندلفت على الانتقادات التي توجه لها بسبب تحدثها باللهجة اللبنانية أحيانًا، مشيرة إلى أن والدتها لبنانية الأصل.





وقالت قندلفت خلال لقائه في برنامج "عرب وود" على شاشة "روتانا سينما"، إن والدتها تحمل الجنسية اللبنانية، لافتة إلى إنها حافظت على لهجتها وما زالت تستخدمها في المنزل.





عن حياتها تخرجت من كلية الاقتصاد من جامعة دمشق، بدأت حياتها الفنية كمغنية في «فرقة جوقة الفرح» ثم انتقلت إلى «فرقة قوس قزح» ظهر أول عمل لها مع بشار زرقان بأحدى كتب الأدب لمحمود درويش انضمت بعدها لفرقة سفر.

أول أعمالها والتحقت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان أول عمل تمثيلي لها في عمل مسرحي بعنوان «أغنية القمر» توالت أعمالها وقدمت العديد من البطولات في التلفزيون والمسرح.