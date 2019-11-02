Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:24 ص
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد جمال
Advertisements
يستضيف ملعب فيلا بارك مباراة بين أستون فيلا صاحب الأرض وليفربول ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، في لقاء سيقوده الحكم جوناثان موس.


موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

يستضيف أستون فيلا فريق ليفربول، في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسه بتوقيت السعودية والسابعه بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.


التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام أستون فيلا كالأتى :

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : تيرنت الكسندر أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط : هندرسون، فابينيو، فاينالدوم

خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى


بينما الشكيل المتوقع لفريق أستون فيلا ضد ليفربول كالأتي :

حراسة المرمى : هيتون

خط الدفاع : جولبيرت، انجز، منجز، تارجيت

خط الوسط : ناكامبا، جريليش، ماكجين، دوجلاس، تريزيجيه

خط الهجوم : موراييس


ويتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بعد الفوز خلال الجولة الماضية على توتنهام هوتسيبير بهدفين لهدف، بينما فريق أستون فيلا في المركز ال 15 برصيد 11 نقطة بعد الخسارة اللقاء الأخير أمام مانشستر سيتي بثلاثيه دون رد، ويريد ليفربول الفوز للإبتعاد عن مانشستر سيتى الذى ينافسه بقوة على الصدارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول وأستون فيلا الدوري الانجليزي أستون فيلا ضد ليفربول

أخبار تهمك

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يوم

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

تقارير.. بيريز سيدفع 120 مليون يورو لضم أفضل لاعب وسط في العالم

منذ حوالي 9 ساعات

يحيى يكشف حقيقة محاولاته لإعادة كهربا للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الكرة المصرية اليوم| الأهلي يصدم بيراميدز.. الزمالك يستقر على صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف مدى إمكانية مشاركة محمد صلاح ضد أستون فيلا

منذ حوالي 7 ساعات

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 18 ساعة

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فايلر يحسم مصير حارس الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 12 ساعة

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ستريم Trezeguet مشاهدة بلس يلاشوت مباراة استون فيلا وكريستال بالاس بث مباشر KORA LIVE أونلاين hd لينك يلا شوت الجديد

لينك Yalla Shot plus يلا شوت استون فيلا ضد كريستال بالاس تابع لايف Trezeguet كورة ستار hd

ملخص مباراة كريستال بالاس ضد أستون فيلا وترتيب الدوري الإنجليزي

موعد مباراة أستون فيلا وبرايتون اليوم السبت 20/10/2019 في الدوري الإنجليزي.. مشاهدة مباراة أستون فيلا بث مباشر beIN SPOR

عاجل كما انفرد الفجر الرياضي.. تريزيجيه يقود أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

كورة لايف mancity مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي يلا شوت hd

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:11 ص

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

12:45 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

03:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status