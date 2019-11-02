محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب فيلا بارك مباراة بين أستون فيلا صاحب الأرض وليفربول ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، في لقاء سيقوده الحكم جوناثان موس.







موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي



يستضيف أستون فيلا فريق ليفربول، في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسه بتوقيت السعودية والسابعه بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.





التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام أستون فيلا كالأتى :



حراسة المرمى : أليسون بيكر



خط الدفاع : تيرنت الكسندر أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون



خط الوسط : هندرسون، فابينيو، فاينالدوم



خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى





بينما الشكيل المتوقع لفريق أستون فيلا ضد ليفربول كالأتي :



حراسة المرمى : هيتون



خط الدفاع : جولبيرت، انجز، منجز، تارجيت



خط الوسط : ناكامبا، جريليش، ماكجين، دوجلاس، تريزيجيه



خط الهجوم : موراييس