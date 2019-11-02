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عاجل.. فنان شهير يتصدر تريند جوجل مصر بعد شائعة وفاته!

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:59 ص
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بوابة الفجر
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تصدر الفنان سمير الإسكندراني، تريند محرك البحث "جوجل" بعد شائعة وفاته.

ورد الفنان الكبير سمير الاسكندراني، أمس الجمعة على شائعة وفاته مطمئنًا جمهوره على صحته.

تعليق الإسكنداري
وأكد الإسكنداري أنه بخير والحمد لله، فيما قالت ابنته إن والدها بخير وصحته جيدة، وأن شائعة وفاته أمر سخيف ولا يجوز الترويج لمثل هذه الشائعة معلقة: "أرواح الناس مش لعبة وكفاية قلة أدب".
 
مطالبتها رواد السوشيال ميديا بالتوقف
وطالبت نجوى سمير الاسكندرانى مروجي الشائعات بالتوقف عن تناول سيرة والدها، وإطلاق تلك الشائعات السخيفة على حد قولها.
 
وأضافت نجوى سمير الاسكندرانى: "والدي يقضي يومه العادي بشكل طبيعي، ولا يواجه أي مشاكل في حياته سوى الشائعات السخيفة التي تخرج بين الوقت والآخر عنه".

وأردفت إبنه سمير الاسكندرانى: "دي ناس بتتسلى بأرواح بشر، وبتاجر بأرواحهم.. وسأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الصفحات المزيفة وأصحابها التي تروج لوفاة والدي".

بداية الشائعة
وكان عدد من الصفحات ورواد التواصل الاجتماعي تدوالت شائعة وفاة الفنان سمير الاسكندرانى، وهو ما أصاب جمهوره بصدمة. 


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