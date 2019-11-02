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عاجل.. قرار جديد من السودان بشأن سد النهضة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:38 ص
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سد النهضة
سد النهضة
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وافقت وزارة الري والموارد المائية السودانية على الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة الامريكية إلى القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، للحوار حول النقاط الخلافية بشأن سد النهضة الأثيوبي.

وكشفت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن الوفد السوداني سيضم وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، ووزيرة الخارجية، أسماء عبد الله.

ومن المقرر عقد اجتماع في واشنطن يوم الأربعاء المقبل، يضم وزراء الخارجية والمياه في السودان ومصر وإثيوبيا، ووزيري الخزانة والخارجية الأمريكية ورئيس البنك الدولي.

وأعلنت مصر وأثيوبيا في وقت سابق موافقتهما على الدعوة الأمريكية لكسر الجمود في المفاوضات.
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مفاوضات سد النهضة مصر سد النهضة تطورات سد النهضة السودان أثيوبيا

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