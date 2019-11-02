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مدرب الأهلي يكشف أسباب هروب نجم الفريق

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:31 ص
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مصطفى هشام لاعب الأهلي الهارب
مصطفى هشام لاعب الأهلي الهارب
محمد الصو
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حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على استدعاء أحمد سراج المدير الفنى لفريق مواليد 2001، للتحقيق حول أسباب هروب مصطفى هشام لاعب الفريق إلى إسبانيا.

سراج يكشف حقيقة ظلمه للاعب الهارب

وأكد سراج خلال جلسته مع حلمي عبدالرازق المستشار القانوني، أن مصطفى هشام لم يتعرض لأي ظلم كما تردد عقب هروبه بالساعات الماضية.

وأشار إلى أن اللاعب انقطع عن تدريبات فريقه بعدما تم استبعاده فى مباراة الإنتاج الحربى فى شهر سبتمبر الماضى ولم يحضر للنادى بعدها.

وأضاف أن هناك قواعد معمول بها داخل قطاع الناشئين ولا يجوز التخلى عنها وفقًا لأى ظرف والأهلى دائما لا يقف على أحد.

واتخذ مجلس الإدارة، قرارا هاما بشأن لاعب الناشئين الهارب للدوري الإسباني، وشهد بسببها قطاع النادي حالة من الطوارئ خلال الساعات الماضية.

مصطفى هشام حلقة جديدة من مسلسل هروب ناشئين الأهلي

وفوجئ مسؤولو النادي الأهلي، بهروب اللاعب مصطفى هشام لاعب فريق الشباب مواليد 2001 للدوري الإسباني، رغم توقيعه إستمارة هواة للنادي، مكملا سلسلة هروب بعض اللاعبين وعلى رأسهم أحمد حسن كوكا نجم سبورتنج براجا البرتغالي، لاعب الفريق السابق وغيره من اللاعبين.

المستشار القانوني يفتح تحقيق موسع للواقعة

وكلف مجلس الإدارة، حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للنادي، بفتح تحقيقا موسعا وشامل داخل قطاع الكرة بالكامل لمعرفة أسباب هروب هشام للخارج.

ويدرس النادي الأهلي، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على حقوقه والحصول على حق الرعاية في اللاعب.

لاعب الأهلي يتمم إنتقاله لإف سي إسبانيول الإسباني

وغادر مصطفى هشام لاعب الأهلي مواليد 2001، من أجل الانضمام لصفوف نادي إف سي جوفى إسبانيول الإسباني، حيث طلب النادي الإسباني من نظيره المصري الحصول على البطاقة الدولية للاعب، للمشاركة في المباريات.
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