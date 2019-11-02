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أسما شريف منير ليست الوحيدة.. إعلامي وملحن وكاتب انتقدوا الشعراوي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:19 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أثارت أسما ابنة الفنان شريف منير، الجدل عبر السوشيال ميديا بعد وصفها للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف"، مما جعلها تتصدر مؤشرات جوجل وتريند "تويتر".

وبدأت الأزمة عندما نشرت أسما أمس الجمعة منشورًا عبر فيسبوك يحمل إساءة للشيخ الشعراوي

وقالت عن العلامة الراحل: "طول عمري بسمعه مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة حاجة ولما كبرت شوفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف".

وبرغم أن الشيخ الشعراوي، يعتبر من أفضل الداعية التي جاءت في مصر، وتم تقديم قصة حياته في مسلسل تاريخي، من بطولة النجم الكبير حسن يوسف، إلا أن هناك أكثر من فنانين وكتاب انتقدوا الشعراوي ولم تكن اسما شريف منير هي الأولى التي تسيء للراحل.


ويرصد "الفجر الفني" الفنانين انتقدوا الشعراوي قبل أسما شريف منير

الكاتب خالد منتصر
انتقد الكاتب والفكر خالد منتصر، الشيخ الشعراوي، من خلال فيديو قديم له يتحدث عن التحرش والفتيات، عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق منتصر على الفيديو قائلاً: "دعوة تحرش حلال ومنتهى الإهانة والمهانة للمرأة وكأننا في غابة أو في ماخور كبير !!، لماذا كانت المرأة في الستينات ترتدي ما يحلو لها من الفساتين والجونلات الشيك ولم تكن تطرح مثل تلك الأفكار ولم يفكر الشباب للحظة أن هذا إلحاح منها وغواية !!!؟، ولماذا في أوروبا لايهيج الرجال على نسائهن اللاتي يرتدين الميني جيب ولا ترتدين النقاب أو الحجاب ؟!، أرجوك لاتقل لي هذا من تأثير لحم الخنزير لأن أقل مايقال عن هذا الكلام عن العلاقة بين لحم الخنزير وقلة الغيرة أنه كلام عبيط علميًا، والحجاب الذي تصفه فضيلتك هو كالشوال بالضبط علي حسب مقاييسك".

أمير طعيمة
فاجأ الشاعر الغنائي امير طعيمة، الجميع بانتقاده الشيخ الشعراوي قائلاً: "إذا كنت شايف إن الشيخ الشعراوي جانبه التوفيق أو أخطأ في تصريحه عن النكسة وأنا معاك على فكرة، وإذا كنت اختلفت معاه في بعض الآراء فمش معنى كده إنك تختزل شخص بقيمته في الآراء دي وتنسى كل اللي عمله في حياته".

"وتابع لو هنحاسب كل واحد بالشكل ده محدش هينجو لأننا بشر، والشيخ الشعراوي مش مقدس ولا فوق النقد ولكنه من وجهة نظري شخص عظيم أثر بالإيجاب على جيل بحاله أنا منه".

إبراهيم عيسي
وهاجم إبراهيم عيسي، الشيخ الشعراوي، هو الآخر حيث نشر «عيسى» عبر «تويتر» غلاف كتابه «أفكار مهددة بالقتل» الصادر عام 1994، معقبًَا: "هذا بعض مما كتبته ونشرته عن الشيخ الشعراوي عام 1994 على عينه وفي عز شهرته ونجوميته وسلطته الجماهيرية". 

جاء في غلاف الكتاب: «سألوني، هل بينك وبين الشيخ الشعراوي شيء؟ قلت أبدًا، إنه شيخ جماهيري، واسع النفوذ والتأثير، ومن ثم فإن أيًا من آرائه أو فتاويه أو سلوكياته تصبح ذات أهمية كبيرة لأنها ذات تأثير أكبر".

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