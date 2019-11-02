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نيمار يصدم برشلونة بقرار جديد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:04 ص
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نيمار
نيمار
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم البرازيلي لفريق باريس سان جيرمان قد يقرر قرار جديد خلال الفترة القادمة، بشأن مفاوضات برشلونة الإسبانى معه لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.


نيمار يصدم برشلونة بقرار جديد

وذكر برنامج " التشيرنجيتو" الإسباني، أن عائلة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى مستعدة لسماع عروض جديدة من الفريق الفرنسي لتوقيع نيمار عقد جديد خلال الفترة القادمة للإستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة، وأيضا تمثل ذلك رغبة للاعب الذى كان قريب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية من الانضمام لبرشلونة الإسبانى.


وأشار البرنامج الإسبانى الشهير أن عائلة نيمار وممثليه، من الممكن أن يستأنفوا المحادثات مع ليوناردو المدير الرياضي لباريس من أجل إستمرار اللاعب البرازيلي في البي اس چي.


ويذكر أن نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كان قد طلب من جماهير فريقه، أن تلتمس له العذر خلال الفترة القادمة، بعد ما حدث خلال فترة الإنتقالات الصيفية وإعلانه عن رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والإنتقال لبرشلونة الإسبانى، متمنيا من جماهير فريقه التي هاجمته خلال الفترة الماضية أن تلتمس له العذر كونه لاعب محترف.


وكان نيمار حديث الساعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية بسبب إرتباط اسمه ومحاولات برشلونة لضمه لصفوف الفريق، وقدم نادى برشلونة الإسبانى العديد من العروض لضم نيمار من بينهم تقديم عرض يشمل 100 مليون يورو وأيضاً وجود لاعبين داخل الصفقة وهم عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش ولكن تم رفضه من إدارة باريس ثم التقدم بعرض أخر بطلب إستعارة نيمار مع خيار إلزامية الشراء الموسم القادم بمبلغ 170 مليون يورو ولكن أيضاً تم رفضه من إدارة باريس وفضلت بقاء اللاعب ضمن صفوفها الموسم الجاري.
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