شاهد.. مفاجأة جنات للجمهور بعد غيابها 4 سنوات عن الساحة الغنائية (صورة)





جنات تشوق جمهورها



تفاعل الجمهور مع الصورة



تعاون جنات مع كبار النجوم لأول مرة



فريق عمل الألبوم



آخر أعمال جنات



مسلسل كارمن







تواصل المطربة المغربية جنات، تحضيرات الألبوم الغنائي الجديد لها في إحدى الاستوديوهات والذي تعود به للجمهور بعد غياب دام أربع سنوات من آخر ألبوماتها الذي يحمل اسم "بنفس العام".ونشرت جنات صورة من تسجيل إحدى أغنيات الألبوم الجديد لتشويق جمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وتفاعل جمهور جنات المتابع لها مع الصورة معبرين عن سعادتهم بعودتها مرة آخرى بعد غياب، مقدمين لها التهنئة والدعوات بالتوفيق.وتتعاون جنات في ألبومها الجديد مع عدد كبير من كبار الملحنين والشعراء والموزعين في أول تعاون معها.ومن الملحنين بالألبوم محمد رحيم، تامر عاشور، رامي جمال، ميدو منير، بلال سرور، مدين، عزيز الشافعي، ومن الشعراء أمير طعيمة، أحمد الحبشي، شادي نور، جمال الخولي، ومن الموزعين شريف مكاوي، هيثم راضي، هاني ربيع، توما.جدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة المغربية جنات، أغنية "لسة هتحلى" وهي تتر مسلسل "كارمن"، من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أيمن نبيل.مسلسل كارمن بطولة ريهام حجاج، محمد كيلاني، ولاء الشريف، نور محمد، محمد علي رزق، عمر الشناوي، هاجر أحمد، عبير منير، ليلى عز العرب، أحمد حلاوة، كاتيا محمود، وينتمي لنوعية الـ 60 حلقة، ومن إخراج حسين شوكت.