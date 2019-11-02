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زيدان يختار التشكيل المثالي لريال مدريد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:21 ص
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زيدان
زيدان
حسام مجدي
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بدأ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني في الوصول إلى ملامح التشكيل المثالي للفريق الذي سيعتمد عليه بقية هذا الموسم.


ماركا تكشف التشكيل المثالي

وكشفت صحفية "ماركا" الإسبانية أن زيدان وضع يده على تشكيل ريال مدريد المثالي خلال الفترة القادمة وبالتحديد عفب مباراتي ليجانيس وجلطة سراي.


كما أشارت الصحيفة إلى أن هناك لاعبين خرجوا من حسابات زيدان مثل فينيسيوس جونيور بينما هناك لاعبين سيتم الاعتماد عليهم كبدلاء مثل إيسكو ولوكا يوفيتش.


مفاجأة بشأن بيل ومودريتش

وأكدت الصحيفة أن زيدان ينتظر عودة جاريث بيل ولوما مودريتش ووصولهم إلى كامل ليقاتهم ليعتمد عليهم بشكل أساسي.


تشكيل ريال مدريد المثالي

وكشفت الصحيفة عن التشكيل المثالي لزيدان الفترة القادمة وهو كالآتي:


كورتوا - كارفاخال - فاران - راموس - مارسيلو - فالفيردي - كاسيميرو - كروس - رودريجو - بنزيما - هازارد.


ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.
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الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد

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