أحمد فلوكس ليس الأول.. 5 مشاهير تعرضوا لحملات سخرية من رواد السوشيال ميديا





تعرض الفنان أحمد فلوكس، لحملة تنمر وسخرية من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره خلال مؤتمر بدار الأوبرا المصرية لتكريمه على دوره بفيلم "الممر".



فلوكس يرد على السخرية منه

وبعد السخرية الشديدة الذي تعرض لها أحمد فلوكس، قام برد على حملة التنمر من خلال تغريدة له قائلًا : "ناس فاكرة أن ليها قيمة، كل واحد وأصله بس، لكن دايمًا كده اللي ملوش قيمة بيفتكر نفسه ليه، ومش معنى إني أصلى حلو إنه يكون ليك قيمة عندي، أعمل بأصلى حاجة وقيمتك دي حاجة تانية، لأن لو ليك قيمة عندي كان زمانك جنبي".



فنانون تعرضوا لحملات "تنمر"

رغم أن السوشيال ميديا، تعتبر من أكتر الأشياء الذي أصبحت من أساسيات الحياة وهي التي تجعل أي فنان قريب أكثر من جمهوره، إلا أنها أصبحت من الأمور السيئة فالبعض يستخدمها ليجرح الآخرين.

والفنان أحمد فلوكس، لم يكن الفنان الوحيد الذي تعرض لحملة تنمر من قبل رواد السوشيال ميديا.



وترصد بوابة " الفجر الفني " عددًا من الفنانين الذين تعرضوا لحملات التنمر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



دينا الشربيني

وبدأت حملات التنمر مع الفنانة دينا الشربيني، وذلك بعدما وصفها البعض بـ "السلعوه" وذلك بعد ظهورها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثانية، لعدم توفيفها في اختيار إطلالة جيدة، غير أن العديدين دعموا الشربيني، ضد حملات0 التنمر.



إليسا

كما أن النجمة اللبنانية إليسا، لم تتركها حملات التنمر، فقد نشرت صورة لها بدون مكياج من داخل منزلها، فيما علق جمهور السوشيال ميديا، بآراء سلبية ساخرة من شكلها، مشيرين إلى أن عمليات التجميل شوهت ملامحها.



وردت من جانبها على التعليقات من خلال تغريدة قائلة: "وقفوا التنمر، يمكنك أن تدمر حياة وروح الأشخاص به، أرجوك تجاوزوا الأمر، إننا نفهم ذلك أن التنمر يخرج من الأشخاص الذين لا يشعرون بالأمان".



عمرو دياب

رغم النجومية الكبيرة التي يحظى بها الهضبة عمرو دياب، إلا أنه دخل قائمة الفنانين التي تعرضت للتنمر، حيث ظهر في إحدى حفلاته وهو يرتدي ملابس سخر منها رواد السوشيال ميديا، إلة حد أن قال البعض إن دينا الشربيني، هي من تقوم باختيار ملابس الهضبة لذلك أصبح لم يوفق في اختيار الملابس.



بنات كريم فهمي

حملات التنمر لم تقتصر فقط إلى النجوم، بل امتدت إلى أبنائهم، فقد قام الفنان كريم فهمي، بنشر صورة لبناته في حفل زفاف شقيقة أحمد فهمي.



وعلقت إحدى الفانز على الصورة قائلة: "قلوب ايه اللى حاطيتها على وش العيال، أفهم بس ايه الفكرة، يعنى شعرهم اللى شبه سلك المواعين مش هيتحسد، يارب سامحني بس مش قادرة اأسكت بجد".



وذلك الأمر الذى أخرج كريم فهمي، عن صمته وشعوره، فهو دائما لايرد على تعليقات الجمهور ورغم عدم رده أبدا بأسلوب غير راق على متابعيه، إلا أنه لم يتمالك نفسه.





ورد الفنان عليها قائلًا: "بصي أنا عمري ما غلطت فى حد، لكن هتغلطي في بناتي هتسمعي كلام ميطلعش مني، وأنا هحترم أن ليكى أب هيزعل لو غلطت فيكي ويمكن يتدارك غلطته فى التربية".





آسر ياسين وزوجته

وصلت حملات التنمر إلى الفنان آسر ياسين وزجته، الذي دائما يشارك جمهوره بصور لهم بجانب بعض، حيث تعرضت لتعليقات ساخرة وجارحة وذلك لأنها ليست على قدر كبير من الجمال.





وخرج آسر ياسين عن صمته ورد علي هذا التنمر من خلال نشر صورة اخرى لزوجته وعلق عليها قائلا، "أراها أجمل امرأة فى العالم، ويكفى وجودها بجانبى وما فعلته من أجلى فى حياتنا الزوجية".







