موعد مباراة روما ضد نابولي اليوم السبت 2 / 11 / 2019 في الدوري الإيطالي بث مباشر beIN SPORT



يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضيفًا ثقيلاً على نظيره روما، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الحاد

ية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو"، لذلك نعرض لكم موعد مباراة روما ضد نابولي والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.