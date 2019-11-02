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موعد مباراة روما ضد نابولي اليوم السبت 2 / 11 / 2019 في الدوري الإيطالي بث مباشر beIN SPORT
السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:55 ص
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حسن شحاتة
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضيفًا ثقيلاً على نظيره روما، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو"، لذلك نعرض لكم موعد مباراة روما ضد نابولي والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.
موعد مباراة روما ضد نابولي
تنطلق مباراة روما ضد نابولي، في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، والثالثة مساءًا بتوقيت تونس، والثانية مساءًا بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة روما ضد نابولي
من المنتظر أن تذاع مباراة روما ونابولي، حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORT 4، بتعليق المميز محمد بركات، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".
هدف كلا الفريقين من مباراة روما ونابولي
يسعى روما لإستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف نقاط المباراة، والثأر من خسارته الأخيرة في الموسم الماضي أمام أبناء الجنوب، بينما يسعى نابولي مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، لتحقيق الفوز وتأكيد تفوقه على ذئاب روما واقتنص مركز في المربع الذهبي.
التشكيل المتوقع لنادي نابولي
في حراسة المرمى: ميريت.
في خط الدفاع: دى لورينزو، ماكسيموفيتش، كوليبالى، لوبيرتو.
في خط الوسط: كاييخون، زيلينسكي، فابيان رويز.
في خط الهجوم: إنسينى، ميليك، لوزانو.
التشكيل المتوقع لنادي روما
في حراسة المرمى: باو لوبيز
في خط الدفاع: سبينزولا ، فازيو ، سمولينج ، كولاروف
في خط الوسط: مانسينى ، فيرتوت ، زانيولو
في خط الهجوم: باستورى ، بيروتى ، دجيكو.
نتيجة أخر مباراة جمعت بين الفريقين
تمكن نادي نابولي من تحقيق الفوز على نظيره روما بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الماضي، حيث تناوب على رباعية نابولي كلاً من ميليك، ميرتينز، وسيموني فيردي، وأمين يونس في الدقائق 2، 50، 55، 81 من زمن المباراة، بينما أحرز بيروتي هدف ذئاب روما الوحيد في الدقيقة 49 من زمن المباراة.
ترتيب الفريقين في الدوري
يدخل روما المباراة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن نابولي صاحب المركز السادس
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