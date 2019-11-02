بعد هجومها على الشيخ الشعراوي.. أسما شريف منير تتصدر تريند تويتر







وجاء هجوم شرس من رواد السوشيال ميديا على اسما شريف منير، بعد إساءتها للشعراوي، مما جعل والدها الفنان شريف منير، يخرج عن صمته ليعتذر للجمهوره عن ماقالته ابنته اسما.



أول رد من شريف منير عن أزمة ابنته

حرص النجم شريف منير، على الرد ضد الهجوم الشرس التي تعرضت له ابنته أسما بعد وصفها الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف" مؤكدًا أن ابنته لم تقصد الإساءة للعلامة الراحل الذي يعد أحد أهم المشايخ الذين أنجبتهم مصر تاريخها.





وقال الفنان شريف منير، في تصريحات صحفية إن ما حدث من ابنته أسما هي زلة لسان ولم تقصد أي اهانة حيث خانها التعبير، فقطـ وذلك ذلك يرجع كون تعليمها باللغة الإنجليزية ولا تجيد التعبير باللغة العربية.





شريف منير نكن كل احترام للراحل

وأضاف شريف منير أن الشيخ الراحل الشعراوي، رجل جليل ذو قامة وقيمة عظيمة لا ينكرها أحدـ مشيرًا إلى أنه صناع الفن أنتجوا مسلسلًا دراميًا يتحدث عن دوره الواضح فى هداية الأشخاص الى الطريق الصحيح.





وأكد ابنته كانت تقصد أن تقول أنها تتمكن فهم كلمات الشيخ الشعراوي، وقد أرادت ان توضح ذلك الا ان التعبير خانها.





أنا وابنتي

يقدم الفنان شريف منير، وابنته اسما برنامج فني اجتماعي يحمل اسم "أنا وبنتي" ويعرض عبر شاشة onE وهو حقق نجاح كبير، حيث يتناول البرنامج مواضيع مهمه تخص بعض الأسرة ويستضيف في كل حلقة نجوم.





تصدرت أسما ابنة الفنان شريف منير، قائمة مؤشرات البحث بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" وذلك بعد وصفها الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف"، مما أثار غضب الجمهور.