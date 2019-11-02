Advertisements
Advertisements
Advertisements

حدثان مهمان ينتظران مصر في لندن هذا الأسبوع.. سفيرنا ببريطانا يكشف التفاصيل (فيديو)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:11 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
علق طارق عادل، السفير المصري ببريطانيا، على افتتاح متحف توت عنخ آمون في لندن، قائلًا إن هذا الأسبوع هو أسبوع مصر بامتياز، لافتًا إلى أن بريطانيا سيحدث بها حدثين هامين خلال هذه الأسبوع؛ افتتاح متحف توت عنخ آمون في لندن، ومشاركة مصر في معرض السياحة الدولي بلندن، والذي ستشارك به وزيرة السياحة المصرية.

وأشار "عادل"، خلال لقاء خاص مع فضائية "صدى البلد"، على هامش تغطية الافتتاح الرسمي لمعرض الملك توت عنخ آمون في لندن، إلى أن بريطانيا تحتل المركز الأول في مجال الاستثمارات الأجنبية في مصر، مضيفًا أن هناك تعاون في قطاع الصحة بين بريطانيا ومصر.

وأوضح أن قطاع الصحة والتعليم يتم العمل على جذب استثمارات أجنبية في ذلك المجالين وهناك بروتوكالات تعاون مع عدد من الجامعات البريطانية ونظيرتها المصرية، لافتًا إلى أن الجالية المصرية في بريطانيا الأكثر حبا لوطنهم من ضمن الجاليات المصرية في الخارج ومتواجدين في كافة المناسبات الوطنية بقوة في بريطانيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لندن سفراء بريطانيا أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. رد ناري من تركي آل الشيخ على أحمد عفيفي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن زيارة الخطيب.. ويرد على أحمد عفيفي

منذ حوالي 6 ساعات

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"

منذ حوالي 11 ساعة

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ حوالي 10 ساعات

تريزيجيه يوجه رسالة إلى محمد صلاح قبل الصدام المرتقب بينهما

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يرد على مصطفى يونس: مفيش بيني وبين جمهور الأهلي إعتذارات

منذ حوالي 8 ساعات

ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة نجم برشلونة وخروجه من حسابات فالفيردي أمام ليفانتي

منذ ساعة و 16 دقيقة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ يوم

زاهي حواس يكشف سبب حرق أجزاء من مومياء توت عنخ آمون (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ يوم

عاجل.. فنان شهير يتصدر تريند جوجل مصر بعد شائعة وفاته!

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ يوم

اتفاق بين بيريز وزيدان على ضم أفضل لاعب في العالم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

قبل الافتتاح الرسمي.. شاهد كنوز توت عنخ آمون المقرر عرضها في معرض مؤقت بباريس

زاهي حواس يفتتح متحف توت عنخ آمون بالبرازيل

زاهي حواس يكشف أولى مفاجآت حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: "هنقدم أوبرا توت عنخ آمون" (صور)

رقم قياسي جديد.. ‎1.42 مليون زائر لمعرض توت عنخ آمون في باريس

العاصمة البريطانية تتجمل بلافتات وصور الملك توت عنخ آمون

محاضرة للعناني في لندن حول الاكتشافات والمشروعات الأثرية الحديثة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:26 ص

ذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

01:35 ص

مقالات وكتاب

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: كيف تحصّل الدولة مستحقاتها؟

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الكتاب خير جليس

د. سمية عسلة
د. سمية عسلة

سميه عسله تكتب: رقصوا على "السلالم" سرًا ففضحتهم مواقف بن سلمان علنًا

DMCA.com Protection Status