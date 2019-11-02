حدثان مهمان ينتظران مصر في لندن هذا الأسبوع.. سفيرنا ببريطانا يكشف التفاصيل (فيديو)

علق طارق عادل، السفير المصري ببريطانيا، على افتتاح متحف توت عنخ آمون في لندن، قائلًا إن هذا الأسبوع هو أسبوع مصر بامتياز، لافتًا إلى أن بريطانيا سيحدث بها حدثين هامين خلال هذه الأسبوع؛ افتتاح متحف توت عنخ آمون في لندن، ومشاركة مصر في معرض السياحة الدولي بلندن، والذي ستشارك به وزيرة السياحة المصرية.





وأشار "عادل"، خلال لقاء خاص مع فضائية "صدى البلد"، على هامش تغطية الافتتاح الرسمي لمعرض الملك توت عنخ آمون في لندن، إلى أن بريطانيا تحتل المركز الأول في مجال الاستثمارات الأجنبية في مصر، مضيفًا أن هناك تعاون في قطاع الصحة بين بريطانيا ومصر.



