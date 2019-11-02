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"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:35 ص
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مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
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قادتها قدماها ورغبتها في الجنس الحرام، مع شاب من سكان منطقتها إلى تصويرها صور ومقاطع فيديو مخلة؛ابتزها بهم بعد علاقة محرمة دامت لأكثر من 10 سنوات، حيث استطاعت إخفاء علاقتهما غير الشرعية لسنوات طويلة إلى أن كشف أمرها، عندما طلبت من عشيقها إنهاء هذه العلاقة الآثمة، إلا أن الشاب رفض التخلي عن المتعة الحرام، وهددها بنشر صور ومقاطع فيديو لها في أوضاع مخلة على مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يكن أمامها حل سوى أن تتوجه إلى ديوان قسم الشرطة التابع للمنطقة التي تعيش بها، وتحرر محضر تتهم فيه عشيقها بابتزازها.

بدأت حكاية موظفة حي الجيزة الثلاثينية العمر، بتبادل نظرات الإعجاب مع شاب من سكان منطقتها، وتطورت العلاقة بينهما، ولكن العاشق لم يستطع الزواج منها "لأسباب خاصة"، وبمرور الأيام اتفقا على اللقاء في شقة سكنية، ومارس الرذيلة معها، واستمرت الحكاية بينهما، وكانا يتقابلان بين الحين والآخر لاستكمال علاقتهما غير الشرعية داخل شقتهما، حتى تجاوزت علاقتهما الـ 10 سنوات.

وبعد مرور كل هذه السنوات استيقظ ضمير الموظفة وطلبت من عشيقها إنهاء العلاقة الحرام، لكن العشيق كأنه كان يعلم بقدوم مثل هذا اليوم، ويستعد له جيدًا حيث فوجئت بصور ومقاطع فيديو لها في أوضاع مخلة على هاتف عشيق الـ 10 سنوات، وهددها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة إنهاء علاقتهما، وأخذت تتشاجر معه لخداعها طوال هذه السنوات بعد ثقتها به.

وجدت الموظفة نفسها أمام حل من اثنين، إما أن ترضخ لطلبات عشيقها خوفا من الفضيحة، أو التوجه إلى ديوان قسم الشرطة وتحرير محضر تتهم فيه عشيقها خلاله، وبعد فقدها الثقة في عشيقها، اختارت الحل الثاني وتوجهت إلى ديوان قسم شرطة الجيزة لتحرر محضر بالواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة القبض على الشاب لاتهامه بابتزاز موظفة بصور ومقاطع فيديو مخلة، بمنطقة الجيزة غربي المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم مصطفي كمال، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا من موظفة ومقيمة بنطاق القسم، تتهم شاب بابتزازها بصور ومقاطع فيديو مخلة لها صحبته.

وبإجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة البلاغ الوارد، كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بسرعة ضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، من القبض عليه، وضبط بحوزته على هاتفه المحمول ويحتوي على الصور ومقاطع الفيديو المشار إليها، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

موظفة علاقة جنسية الجيزة ابتزاز

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