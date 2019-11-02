موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي اليوم السبت 2/11/2019 في الدوري الإسباني.. مشاهدة مباراة Barcelona اليوم

يستعد ملعب سيوداد دي فالنسيا لإستضافة مباراة برشلونة ضد ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا" .





موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي اليوم بالدوري الإسباني

وستقام برشلونة ضد ليفانتي في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة برشلونة ضد ليفانتي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD. .





التشكيل المتوقع لكتيبة برشلونة ضد ليفانتي



ومن المتوقع أن يدخل برشلونة ضد ليفانتي بتشكيل مكون من:-



حراسة المرمى: تير شتيجن .



خط الدفاع : نيسلون سيميدو، جيرارد بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا .



خط الوسط : فرانك دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، فيدال .



خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان .