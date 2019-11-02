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"الأرصاد": سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق
السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:47 ص
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أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيس بوك.
وأوضحت "الأرصاد"، في البيان، أن اليوم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبروده ليلًا.
وأضافت الهيئة العامة للأرصاد، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد، لافتة إلى أن الرياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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