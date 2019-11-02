"الأرصاد": سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيس بوك.





وأوضحت "الأرصاد"، في البيان، أن اليوم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبروده ليلًا.



