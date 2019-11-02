موعد مباراة تشيلسي ضد واتفورد اليوم السبت 2/11/2019 في الدوري الإنجليزي

تنطلق اليوم السبت مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، بالعديد من المباريات القوية والمثيرة في الدوري الأقوي والاغلي بالعالم.







ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره، اتفورد، خلال المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ملعب المباراة



وتقام المباراة على ملعب فيكارج رود، معقل فريق واتفورد، الذي يتطلع لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم مواجهة اليوم.





تشيلسي يسعي لتجاوز أزمة الخروج من بطولة كأس الرابطة على يد مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف، الأربعاء الماضي.





القناة الناقلة لمباراة واتفورد وتشيلسي



تنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2، ويعلق عليها سوار الذهب.





بينما يقدم البلوز بقيادة اسطورة النادي فرانك لامبارد ، في آخر مبارياته بالدوري الإنجليزي مستويات قوية، حيث هزم بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويأمل أن تستمر انتفاضة الفريق، حتى يضمن مركز بين الأربعة الكبار، للتواجد في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.





ويتواجد تشيلسي في المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، جمعها من 10 مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين، وخسارة مثلهما، وسجل لاعبوه 16 هدفًا واهتزت شباك البلوز 7 مرات فقط.





موعد مباراة واتفورد وتشيلسي



تنطلق المواجهة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.





فيما يختلف الوضع تماما لدي المستضيف، واتفورد، الذي يدخل المواجهة، وهو يتذيل ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 5 نقاط فقط، بعدما مرت 10 جولات من عمر المسابقة، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار، فتعادل في 5 مباريات وخسر مثلها.