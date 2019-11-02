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أصغر نائبة محافظ بالوادي الجديد: برنامج التأهيل الرئاسي للشباب يتم بدون أي "وسايط"

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:09 ص
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أمنية فوزي
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قالت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، وأصغر نائب محافظ، والتي أختيرت أفضل سيدة تأثيرًا، إنها شابة عادية من الوادي الجديد، وذهبت إلى القاهرة من أجل الدراسة، لافتة إلى أنها تخرجت من كلية العلوم جامعة القاهرة عام 2010.

وأضافت "مجدي"، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الجمعة، أن أهلها كانوا داعم كبير لها، وأعطوها دافع كبيرة لتكملة المسيرة العلمية والمهنية.

وأشارت إلى أنها قدمت للبرنامج الرئاسي، ولكن لم يكن لديها أي توقعات، أو أن يكون هناك تمكين للشباب واهتمام بهم بهذا الشكل.

ولفتت إلى أنها من قرية بسيطة جدًا في محافظة الوادي الجديد، مؤكدة أنه لا يوجد أي شخص في عائلتها يعمل في مجالها، وأنها حصلت على التدريب والتأهيل بدون أي واسطة أو صلة قرابة.
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