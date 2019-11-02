رفع أنقاض المنزل المنهار ببنها.. وفتح الطريق أمام السيارات (صور)

وقرر رئيس مدينة ومركز بنها، تشكيل لجنة لمعاينة المنازل المجاورة للاطمئنان على سلامة المنزل، وطلب بيانات وملف المنزل من الإدارة الهندسية لمعرفة ملابسات وظروف الحادث، مؤكدًا أن المنزل خال من السكان.



وأكد علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إخلاء المنزل المنهار من السكان، والذي يسكن به 5 أسر منهم أسرتين غير متواجدين بالمنزل حيث تم إخلاؤه حوالي الساعة الرابعة عصرا وسقط وهو خال من السكان.



وأصدر "مرزوق" تعليماته للواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، بسرعه التوجه إلى المنزل، حيث تبين أن المنزل قديم بني عام ١٩٧٠ بمنطقة الفيلات.



ونفى "مرزوق" صحة ما نشر عن انهيار برج جديد بمنطقة الفيلات، مؤكدا أنه لا توجد خسائر في الأرواح ولا صحة لما أشيع على صفحات المواقع الإلكترونية من سقوط المنزل وبداخله السكان، مناشدًا وسائل الإعلام تحري الدقة عند نشر أي أخبار يمكن أن تحدث بلبلة.





أكد المهندس حمدي سلامة، رئيس مدينة ومركز بنها، أنه تم رفع أنقاض المنزل المنهار بمنطقة "الفلل" في مدينة بنها، والمكون من ٦ طوابق وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام السيارات.وأشار "سلامة" إلى أنه انتقل فور علمه بانهيار المنزل برفقة مدير الإدارة الهندسية والفنيين والأجهزة المعاونة لرفع الأنقاض ومعرفة ملابسات وظروف الانهيار.