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فاروق الباز: حصلت على وظيفتي في ناسا بـ "الحظ"

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:04 ص
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فاروق الباز
فاروق الباز
داليا الحسين
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قال فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، إنه حصل على وظيفة في رحلة الفضاء أبولو 12 بـ "الحظ"، مشيرًا إلى أنه كان حاصل على دكتوراه في الجيولوجية بتفوق؛ وكان يبحث عن وظيفة من أجل إعالة أسرته.

وأضاف الباز، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الجمعة، أنه قرأ إعلانًا في أحد المجلات وراسلهم وتم قبوله للانضمام بوكالة ناسا لأبحاث الفضاء، مشيرًا إلى أن ناسا كانت تبحث عن جيولوجيين للمساعدة في اختيار مواقع الهبوط على سطح القمر.

ونوه، عالم الفضاء المصري إلى أن دراسته في الجامعات المصرية كانت تسمح له بأن يتدرب ويدرس الأحجار أسفل الأرض ولم يكن يتصور أبدا أن سيشارك في دراسة أحجار على سطح القمر، معلقا: " رئيسي في ناسا كان بيقول أنا مش هنفع وآخره سنة وهيمشي وميعرفش حاجة ولغته كمان مختلفة ومش بيتحدث إنجليزي بطلاقة.. بس أنا اشتغلت كويس جدا".

ولفت عالم الفضاء المصري، إلى أنه تعاون مع رواد الفضاء من أجل مهمة رحلة أبولو 12 أول رحلة للقمر، لافًتا إلى أنه اختار المكان الذي سوف تهبط فيه، ودراسة الصخور وتعليم الرواد كيفية تصوير الأحجار على سطح القمر.
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