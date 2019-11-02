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بعد تألقه في حفل المنارة.. الهضبة يعد جمهوره بمفاجأة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:57 ص
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بوابة الفجر
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تألق الهضبة عمرو دياب، في حفله الغنائي الذي أحياه في قاعة المنارة بالقاهرة الجديدة، وسط جمهوره الذي حرض على التوافد لمكان الحفل منذ الصباح الباكر.

وأطرب الهضبة، عشاقه بعدد من الأغاني القديمة والحديثة وسط تفاعل كبير من الجمهور. 

الاغاني التي قدمها
وغنى دياب مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير" منها "قدام مرايتها" التي غناها مرتين بناء على طلب الجمهور.

كما غنى "يوم تلات" بناء على طلب الجمهور الذي طلب من عمرو غناء الأغنيات التي سيطرحها من الألبوم خلال الفترة القادمة.

مفاجأة عمرو دياب للجمهور
وحرص الهضبة على غناء مقطع من أغنية "أول يوم في البعد" وقال لجمهور أنه سيطرحها خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى تقديم مفاجآت في ألبومه الجديد.

تحية للملحن لطنطاوي
وقدم دياب، على التحية للملحن عمرو طنطاوي، خلال الحفل عضو فرقته الموسيقية بمناسبة عيد ميلاده وغنى مقطع من أغنية "كل الكلام" التي لحنها له طنطاوي وغيرها من الأغنيات

واختتم عمرو الحفل بأغنية "بحبه" من ألبومه الجديد وشكر جمهوره والجهة المنظمة للحفل.

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