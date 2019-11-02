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يونس: اهتمام الأهلي المفاجئ بمؤمن زكريا "فيلم هندي"

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:54 ص
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مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
ريهام عبد المحسن
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شن مصطفى يونس نجم الأهلي السابق هجوماً حاداً على إدارة النادي الأحمر وأكد أن اهتمامهم بحالة مؤمن زكريا نجم الفريق "فيلم هندي".

وقال يونس في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر:"من يحب مصر يجب أن نحترمه وكل التقدير والاحترام لتركي آل الشيخ العاشق لمصر".

وأضاف:"حزين على مؤمن زكريا لأنه كان مريضاً منذ فبراير الماضي وحالة الاهتمام المفاجئ له من إدارة الأهلي (فيلم هندي) وكان سيتم الاستغناء عنه عندما كان في صفوف الناشئين ولكني رفضت".

وتابع:"أتمنى من جمهور الأهلي تكريم تركي آل الشيخ وتوجيه الشكر له".

وأردف قائلا:"اتابع حالة محمود الخطيب من أصدقائي وأتمنى له الشفاء العاجل وكنت دائمًا انصحه بالراحة ولكنه رفض بسبب مسئوليته في إدارة النادي".

واستطرد قائلا:"رفضت منح شارة قيادة الأهلي لمحمود الخطيب عندما حاول هيديكوتي منحها له".

واختتم يونس تصريحاته قائلاً:"محمد صلاح من أفضل اللاعبين في مصر ولكن ارفض منحه شارة المنتخب في ظل وجود لاعبين بحجم أحمد المحمدي وأحمد فتحي وأحمد حجازي".
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