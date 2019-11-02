فنان سعودي يداعب عمرو أديب: "مصر مسيطرة"

داعب الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، الفنان ناصر القصبي، أثناء حوارهما أثناء بروفات مسرحية "الذيب في الجليب" المعروضة في موسم الرياض.



وقال "أديب": "إزاي مسرح كل الممثلين فيه سعوديين، ومفيش فيه مصريين"، ليرد "القصبي"، "أنتم مسيطرين على الأمة العربية كلها.. إعطونا فرصة"، موضحا أن المسرحية كوميدية تعبر عن الواقع السعودي، مضيفا أن المسرح يحتفل بالعنصر النسائي الذي تغيب لسنوات.



وأضاف أن تذاكر العرض المسرحي انتهت منذ اليوم الأول، ومدته شهر، متابعا أنهم يحافظون على المسرح بصورته التقليدية المعروفة، داعيا الجميع لزيارة السعودية ورؤية التغير.

