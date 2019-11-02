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اليوم.. نظر أمر التحفظ على أموال حسن نافعة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:45 ص
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حسن نافعة
حسن نافعة
مـروة هيـكل 
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تسنأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة.

وكانت المحكمة قد قررت التأجيل بالجلسة الماضية لتمكين الدفاع من الإطلاع على مذكرة النيابة العامة المطالبة بالتحفظ على أمواله.

ويواجه الدكتور نافعة اتهامًا بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة.

كما وافقت المحكمة بالحلسة الماضية على طلب دفاع الدكتور نافعة بالإطلاع على مذكرة النيابة ومنحت الدفاع أجلا قرابة شهر ليطلع عليها.

فيما استمعت المحكمة لدفاع الدكتور حسن نافعة عن نفسه، وصرحت لزوجته بزيارته وتمكينها من مقابلته بقاعة المحكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

وكانت النيابة قررت حبس حسن نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.
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