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"أهم كشف في العالم" .. زاهي حواس يكشف الجديد عن مقبرة توت عنخ أمون

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:40 ص
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داليا الحسين
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قال عالم المصريات الدكتور "زاهي حواس"، وزير الآثار الأسبق، إن كشف مقبرة توت عن أمون يعد أهم اكتشاف في العالم؛ لأنه يحتوي على مقبرة كاملة لشاب صغير حكم مصر 10 سنوات، لافتًا إلى أن المقبرة بها أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية.

وأضاف "حواس" خلال لقاء خاص مع قناة "صدى البلد" الفضائية، مساء الجمعة، أن معرض "توت عنخ آمون" يمثل أهمية كبيرة في لندن، لما يتمتع به من شهرة واسعة ذلك الملك الصغير، مشيرًا إلى أنه أخر مرة سيتم سفره للخارج؛ وبعد ذلك سيتم نقله إلى المتحف الكبير.

ونوه وزير الآثار الأسبق، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بافتتًاح المتحف المصري الكبير، والذي سيكون الملك "توت عنخ آمون" هو البطل فيه.
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مقبرة توت عنخ آمون

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