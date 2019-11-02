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اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بـ "فض اعتصام النهضة"

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:35 ص
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل 
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تنظر اليوم السبت، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ" فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بمعاقبة متهم بالمؤبد، ومعاقبة 52 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، وأيضًا حكمت بالحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم، وبرأت عشرة آخرين في قضية فض اعتصام النهضة.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدفع قيمة التلفيات بمحافظة الجيزة وكلية الهندسة وحديقتي الحيوان والأورمان، والمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.

وتضمنت الأسماء معاقبة سيد سليمان أحمد محمود بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من: عصام محمد حبيب، وحسين أحمد حسين، وعمرو شحاتة عبد القادر، ومحمد صالح محمد، ومحمد عبد العزيز هيكل، وأحمد البدري سليمان، وأحمد عبد القادر خلف الله، وجمال عبد الخالق مرسي، ونادي عيد عبد السلام، وفاروق خلف حامد، وكامل محمد عويس، وأحمد ربيع مرسي، ومحمد سيد القاضي، وإبراهيم سعد مبروك، ومحمود توفيق أحمد، وحسن إبراهيم العجوز، وأحمد يوسف قرني، وخالد محمد السعيد، وعبد الرحمن رجب، وياسر عفيفي، وفايز فتحي عويس، وجاد الرب علي جاد الرب، ومحمد حنفي محمود، وجمال أحمد صاوي، ومحجوب هلال عبد الشكور، ومصطفى عثمان قطب، ومصطفى السيد كيلاني، والسيد فرج محمد، وأشرف محمد عبد الغني، وأحمد محمد المغربي، وعادل فراج عبد الصبور، ومحمود إسماعيل سلامة، وخضير شعبان فضل، ومحمود سري سليم، وعويس فتحي عويس، وعبد الناصر فوزي طه، ومحمد يوسف أحمد، وكريم نجيب سعيد، ومصطفى جبيلي سعد شافعي، وسعيد هشام أحمد، وصلاح بهجت مغربي، وعلي حسين رواش، وأحمد حسني فرج محمد جابر شعيشع، ومحمد رمضان هاشم، وعمرو حسن جاد، ومحمد سامي إبراهيم، ومحمد علي أحمد، ومحيى طايع، ومحمود جمال عوض الله، وكريم إبراهيم عبد الجليل، بالسجن المشدد 15 عامًا.

وشمل الحُكم معاقبة كل من: أحمد كمال إبراهيم بالسجن ثلاثة سنوات، ومعاقبة عبد الرحمن حافظ هلال ومحمد مجدي بالحبس سنة واحدة، وإلزام المتهمين جميعًا بدفع قيمة التلفيات، وشملت الغرامات 37 ألف و85 جنيه قيمة تلفيات حديقة الحيوان، و2 مليون و992 ألفًا و375 جنيه قيمة تلفيات حديقة الأورمان، و25 مليونًا و788 ألفًا و721 لكلية الهندسة، وعشرة مليون و703 ألفًا و71 جنيه، لمحافظة الجيزة.

وقضت المحكمة ببراءة كل من: عبد الرحمن محمد عبد الحكيم، وناجح فولي هاشم، وحسن محمد لمعي، وعلي أحمد أبو العرب، وأسامة أشرف صلاح ومحمد عبد الرحمن عبد المنعم، ونزيه رمضان علي، وأحمد محمود بيومي، ومحمد صابر سلامة، ومحمد محمود حميدة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

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الكلمات المفتاحية

محكمة فض اعتصام النهضة الإرهاب

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