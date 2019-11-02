أول رد من شريف منير على أزمة وصف ابنته الشيخ الشعراوي بـ"المتطرف"





شريف منير نكن كل احترام للراحل







وأكد ابنته كانت تقصد أن تقول أنها تتمكن فهم كلمات الشيخ الشعراوي، وقد أرادت ان توضح ذلك الا ان التعبير خانها.



أنا وابنتي

يقدم الفنان شريف منير، وابنته اسما برنامج فني اجتماعي يحمل اسم "أنا وبنتي" ويعرض عبر شاشة onE وهو حقق نجاح كبير، حيث يتناول البرنامج مواضيع مهمه تخص بعض الأسرة ويستضيف في كل حلقة نجوم.













حرص النجم شريف منير، على الرد ضد الهجوم الشرس التي تعرضت له ابنته أسما بعد وصفها الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف" مؤكدًا أن ابنته لم تقصد الإساءة للعلامة الراحل الذي يعد أحد أهم المشايخ الذين أنجبتهم مصر تاريخها.وقال الفنان شريف منير، في تصريحات صحفية إن ما حدث من ابنته أسما هي زلة لسان ولم تقصد أي اهانة حيث خانها التعبير، فقطـ وذلك ذلك يرجع كون تعليمها باللغة الإنجليزية ولا تجيد التعبير باللغة العربية.وأضاف شريف منير أن الشيخ الراحل الشعراوي، رجل جليل ذو قامة وقيمة عظيمة لا ينكرها أحدـ مشيرًا إلى أنه صناع الفن أنتجوا مسلسلًا دراميًا يتحدث عن دوره الواضح فى هداية الأشخاص الى الطريق الصحيح.