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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم السبت 2 / 11 / 2019 بث مباشر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:24 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 2 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مباريات مانشستر سيتي، واليونايتد، وتشيلسي، وليفربول، وأرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي، ومواجهات أتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وريال مدريد في الدوري الإسباني، ومبارتي يوفنتوس، وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، ومباراتي بايرن ميونيخ، وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني، ومباراتي التعاون، والنصر في بطولة الدوري السعودي، والقمة المغربية في البطولة العربية بين الرجاء والوداد، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ11"
بورنموث x مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءًا، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

شيفيلد يونايتد x بيرنلي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

برايتون x نوريتش سيتي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 8.

أستون فيلا x ليفربول، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

وست هام يونايتد x نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 10.

مانشستر سيتي x ساوثهامبتون، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 11.

أرسنال x وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

واتفورد x تشيلسي، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة الـ12”
ليفانتي x برشلونة، قام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

إشبيلية x أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

ريال مدريد x ريال بيتيس، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي “الجولة الـ11”
روما x نابولي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

بولونيا x إنتر ميلان، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

تورينو x يوفنتوس، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني “الجولة العاشرة”
بروسيا دورتموند x فولفسبورج، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

بايرن ميونيخ x فولفسبورج، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

لايبزيج x ماينز، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

فيردر بريمن x فرايبورج، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

باير ليفركوزن x مونشنجلادباخ، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الـ12”
مارسيليا x ليل، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

تولوز x ليون، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين "الجولة التاسعة"
العدالة x الحزم، تقام المباراة في تمام 4:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:40 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:40 مساءًا بتوقيت الإمارات.

التعاون x الشباب، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المبارات حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

النصر x أبها، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:50 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:50 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المبارات حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري “الجولة التاسعة”
الدحيل x السد، تقام المباراة في تمام 6:25 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:25 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:25 مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة السادسة"
رجاء بني ملال x الفتح الرباطي، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

جدول مباريات اليوم في البطولة العربية "ذهاب دور الـ16"
الرجاء البيضاوي x الوداد البيضاوي، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
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