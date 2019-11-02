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فنانة شهيرة تدافع عن أحمد فلوكس بعد حملة السخرية منه

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:31 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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حرصت الفنانة نشوى مصطفى، على الدفاع عن زميلها الفنان أحمد فلوكس بعد حملة سخرية رواد السوشيال ميديا منه.

وكتبت الفنانة نشوي مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "أحمد فلوكس من أجدع وأرقى زمايلنا، والتنمر اللي بيحصل عليه معروف سببه، أنا بدعم زميلى الفنان المحترم".

فلوكس يرد على السخرية منه
ورد فلوكس على حملة التنمر، التي تعرض لها من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" قائلًا " "ناس فاكرة أن ليها قيمة، كل واحد وأصله بس، لكن دايمُا كده اللي ملوش قيمة بيفتكر نفسه ليه"ز

وأضاف: "ومش معني إني أصلى حلو إنه يكون ليك قيمة عندي، أعمل بأصلى حاجة وقيمتك دي حاجة تانية، لأن لو ليك قيمة عندي كان زمانك جنبي".

سبب السخرية 
يذكر أن أحمد فلوكس، تعرض لحملة سخرية تنمر من قبل رواد السوشيال ميديا، والذي بسخرية منه بعد تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم عن دوره في فيلم "الممر".

آخر أعماله
ومن ناحية أخرى كانت أخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم الممر، مع النجم أحمد عز، والذي حقق نجاح كبير وأثار ضجة عبر السوشيال ميديا، حيث أنه أول فيلم يعرض عبر شاشات التلفزيون بالتزامن مع عرضه بالسينما.

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