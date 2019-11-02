فنانة شهيرة تدافع عن أحمد فلوكس بعد حملة السخرية منه





سبب السخرية

يذكر أن أحمد فلوكس، تعرض لحملة سخرية تنمر من قبل رواد السوشيال ميديا، والذي بسخرية منه بعد تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم عن دوره في فيلم "الممر".





آخر أعماله

ومن ناحية أخرى كانت أخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم الممر، مع النجم أحمد عز، والذي حقق نجاح كبير وأثار ضجة عبر السوشيال ميديا، حيث أنه أول فيلم يعرض عبر شاشات التلفزيون بالتزامن مع عرضه بالسينما.

وأضاف: "ومش معني إني أصلى حلو إنه يكون ليك قيمة عندي، أعمل بأصلى حاجة وقيمتك دي حاجة تانية، لأن لو ليك قيمة عندي كان زمانك جنبي".