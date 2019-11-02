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اسعار الذهب اليوم السبت 2-11-2019 بعد ارتفاعات محدودة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:08 ص
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار الذهب باسواق الصاغة خلال تعاملات اليوم السبت 2-11-2019، بعدما شهدت ارتفاعات محدودة طوال الايام الماضية بسب صعود اسعار الذهب العالمية.



اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2-11-2019:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل   588.49 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 686.58 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 784.64 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,493  جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة السبت 2-11-2019:

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل   588.49 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 686.58 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر  784.64  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,493  جنيه.


اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

771 إلى 774

عيار 22 

707 إلى 709

عيار 21

675 إلى 677

عيار 18

579 إلى 580

عيار 14

450 إلى 451

عيار 12

386 إلى 387

الاونصة

23.991 إلى 24.063

الجنيه الذهب

5,400 إلى 5,416

الكيلو

771.429 إلى 773.714

 


متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 784.64جنيه      

 48.61$

سعر الذهب عيار 22

 719.26جنيه

 44.56$

اسعار الذهب عيار 21

686.58جنيه       

42.54$

اسعار الذهب عيار 18

 588.49جنيه

36.46$

سعر الذهب عيار 14

457.71جنيه

28.36$

سعر الذهب عيار 12

392.32جنيه

24.31 $

سعر الذهب عيار 9

294.24جنيه

18.23 $

اسعار أوقية الذهب

24,402 جنيه

1,512 $

اسعار جنيه الذهب

5,493 جنيه

340.28 $

اسعار كيلو الذهب

784,639 جنيه

48,611 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

31 أكتوبر

784.64

686.58

588.49

457.71

392.32

30 أكتوبر

776.71

679.64

582.54

453.08

388.36

29 أكتوبر

771.77

675.31

578.84

450.20

385.88

28 أكتوبر

774.93

7678.08

581.21

452.05

387.47

27 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

26 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

25 أكتوبر

781.17

683.54

585.89

455.69

390.59

24 أكتوبر

780.46

682.92

585.36

455.27

390.23

23 أكتوبر

777.13

680.01

582.86

453.33

388.57

 

اسعار الذهب العاليمة :

 

انخفضت أسعار الذهب أول امس الجمعة اخر ايام التداولات بالبورصات العالمية في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد بيانات قوية للمصانع في الصين قلصت المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، لكن الذهب يتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي في الوقت الذي يتلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر الدعم من الضبابية التي تكتنف اتفاق للتجارة بين أمريكا والصين.

 

و نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1510.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1513.10 دولار للأوقية. لكن الذهب في السوق الفورية يتجه للارتفاع 0.5 بالمئة على أساس أسبوعي بعد أن ربح واحدا بالمئة في الأسبوع السابق.

 

 

وأظهر مسح للقطاع الخاص أن  نشاط المصانع الصينية نما بأسرع وتيرة فيما يزيد عن عامين في أكتوبر تشرين الأول في الوقت الذي زادت فيه طلبيات التصدير الجديدة وعززت المصانع الإنتاج.


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