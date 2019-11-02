اسعار الذهب اليوم السبت 2-11-2019 بعد ارتفاعات محدودة

انخفضت أسعار الذهب أول امس الجمعة اخر ايام التداولات بالبورصات العالمية في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد بيانات قوية للمصانع في الصين قلصت المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، لكن الذهب يتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي في الوقت الذي يتلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر الدعم من الضبابية التي تكتنف اتفاق للتجارة بين أمريكا والصين.

و نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1510.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1513.10 دولار للأوقية. لكن الذهب في السوق الفورية يتجه للارتفاع 0.5 بالمئة على أساس أسبوعي بعد أن ربح واحدا بالمئة في الأسبوع السابق.

وأظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط المصانع الصينية نما بأسرع وتيرة فيما يزيد عن عامين في أكتوبر تشرين الأول في الوقت الذي زادت فيه طلبيات التصدير الجديدة وعززت المصانع الإنتاج.