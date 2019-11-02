اسعار الذهب اليوم السبت 2-11-2019 بعد ارتفاعات محدودة
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
771 إلى 774
عيار 22
707 إلى 709
عيار 21
675 إلى 677
عيار 18
579 إلى 580
عيار 14
450 إلى 451
عيار 12
386 إلى 387
الاونصة
23.991 إلى 24.063
الجنيه الذهب
5,400 إلى 5,416
الكيلو
771.429 إلى 773.714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة
جنيه مصرى
دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24
784.64جنيه
48.61$
سعر الذهب عيار 22
719.26جنيه
44.56$
اسعار الذهب عيار 21
686.58جنيه
42.54$
اسعار الذهب عيار 18
588.49جنيه
36.46$
سعر الذهب عيار 14
457.71جنيه
28.36$
سعر الذهب عيار 12
392.32جنيه
24.31 $
سعر الذهب عيار 9
294.24جنيه
18.23 $
اسعار أوقية الذهب
24,402 جنيه
1,512 $
اسعار جنيه الذهب
5,493 جنيه
340.28 $
اسعار كيلو الذهب
784,639 جنيه
48,611 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم
عيار 24
عيار 21
عيار 18
عيار 14
عيار 12
31 أكتوبر
784.64
686.58
588.49
457.71
392.32
30 أكتوبر
776.71
679.64
582.54
453.08
388.36
29 أكتوبر
771.77
675.31
578.84
450.20
385.88
28 أكتوبر
774.93
7678.08
581.21
452.05
387.47
27 أكتوبر
780.88
683.29
585.67
455.52
390.44
26 أكتوبر
780.88
683.29
585.67
455.52
390.44
25 أكتوبر
781.17
683.54
585.89
455.69
390.59
24 أكتوبر
780.46
682.92
585.36
455.27
390.23
23 أكتوبر
777.13
680.01
582.86
453.33
388.57
انخفضت
أسعار الذهب أول امس الجمعة اخر ايام التداولات بالبورصات العالمية في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن النفيس لجني
الأرباح بعد بيانات قوية للمصانع في الصين قلصت المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، لكن
الذهب يتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي في الوقت الذي يتلقى فيه الإقبال على
المعدن الأصفر الدعم من الضبابية التي تكتنف اتفاق للتجارة بين أمريكا والصين. و نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى
1510.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1
بالمئة إلى 1513.10 دولار للأوقية. لكن الذهب في السوق الفورية يتجه للارتفاع 0.5
بالمئة على أساس أسبوعي بعد أن ربح واحدا بالمئة في الأسبوع السابق. وأظهر
مسح للقطاع الخاص أن نشاط المصانع الصينية نما بأسرع وتيرة فيما يزيد
عن عامين في أكتوبر تشرين الأول في الوقت الذي زادت فيه طلبيات التصدير الجديدة
وعززت المصانع الإنتاج.
انخفضت
أسعار الذهب أول امس الجمعة اخر ايام التداولات بالبورصات العالمية في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن النفيس لجني
الأرباح بعد بيانات قوية للمصانع في الصين قلصت المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، لكن
الذهب يتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي في الوقت الذي يتلقى فيه الإقبال على
المعدن الأصفر الدعم من الضبابية التي تكتنف اتفاق للتجارة بين أمريكا والصين.
و نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى
1510.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1
بالمئة إلى 1513.10 دولار للأوقية. لكن الذهب في السوق الفورية يتجه للارتفاع 0.5
بالمئة على أساس أسبوعي بعد أن ربح واحدا بالمئة في الأسبوع السابق.
وأظهر
مسح للقطاع الخاص أن نشاط المصانع الصينية نما بأسرع وتيرة فيما يزيد
عن عامين في أكتوبر تشرين الأول في الوقت الذي زادت فيه طلبيات التصدير الجديدة
وعززت المصانع الإنتاج.