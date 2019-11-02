اسعار الدولار اليوم السبت 2-11-2019 بالينوك ... وسط هدوء تراجعات العملة الخضراء

حققت اسعار الدولار اليوم السبت 2 -11-2019، استقرار بعدد كبير في البنوك، بعد فترة طويلة من التراجعات شهدتها العملة الخضراء مقابل الجنيه.

اسعار الدولار اليوم السبت 2-11-2019 :

يسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي سعر 16.07 للشراء ن و16.20 جنيه للبيع، وفي بنكي الأهلى الكويتي ومصرف ابو ظبي الاسلامي سجل 16.12 جنيه للشراء و16.2 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلى ومصر والعربي الافريقي سجل 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد والبنك التجاري الدولى بلغ 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

اسعار الدولار الاسبوع الماضي:

وكانت اسعار الدولار قد سجلت خشائر بلغت قرشا خلال تعاملات الاسبوع الماضي؛ لتصل خسائر الدولار منذ بداية العام وحتى الآن إلى 1.76 جنيه.

توقعات اسعار الدولار:

توقع محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة في اتحاد الغرف التجارية، أن يشهد الدولار إستقرار حول المستويات الحالية حتى نهاية العام الحالي.

وتابع الأبيض خلال تصريحات لـ " الفجر": " تراجع أسعار الدولار منذ بداية 2019 وحتى الأن بسب ضعف الأقبال على العملة الأمريكية وتوافرها بالقطاع المصرفي ومحلات الصرافة".

وأضاف الأبيض، أن طرح مصر سندات دولارية بالخارج يدعم ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار.

اجتماع مرتقب للبنك المركزي:

تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي يوم 14 نوفمبر المقبل لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بخفضها بعدما أعلن الفيدرالي الأمريكي خفضها أمس.

وقالت رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث بفاروس، إن قيام الفيدرالي الامريكي بخفض أسعار الفائدة، يمهد الطريق أمام المركزي المصري للمضي قدما في خفض الفائدة كما نتوقع خلال الأجتماع القادم.

اسعار الدولار عالميا :

تراجعت أسعار الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، ليفقد سعر الدولار أمام اليورو نحو 0.07 بالمائة لتسجل العملة الأوربية 1.1159 دولار.

وتراجع سعر الدولار مقابل الين الياباني بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة ليتراجع إلى 108.18 ين.

وهبط الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.4 بالمائة لتسجل العملة البريطانية 1.2960 دولار.







تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.321.