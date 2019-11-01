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باريس سان جيرمان يسقط في فخ ديجون بالدوري الفرنسي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:55 م
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باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
حسام مجدي
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استطاع نادي ديجون الفرنسي أن يفوز على نظيره نادي باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

ملخص مباراة ديجون وباريس سان جيرمان
وبدأت المباراة بكرات متبادلة في منتصف الملعب بين الفريقين في محاولة لبناء الهجمة بشكل منظم لخطف الهدف الأول وكان هناك سيطرة واضحه من نادي باريس سان جيرمان.

وسجل نادي باريس سان جيرمان هدفه الأول في الدقيقة 19 كيليان مبابي ولكن بعد هذا الهدف تراجع أداء باريس سان جيرمان بشكل كبير ليسطر نادي ديجون على مجريات اللقاء.

وسجل نادي ديجون هدفه الأول في الدقيقة 45 عن طريق تشوير بل وسجل الفريق هدفه الثاني عن طريق كاديز في الدقيقة 47 ليسطر الفريق على اللقاء ويعجز باريس سان جيرمان عن خطف هدفه التعادل لينتهي اللقاء بفوز ديحون بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم
وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد ديجون إلى 12 نقطة ليتواجد في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز بينما يقف رصيد باريس سان جيرمان عند 27 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري.

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