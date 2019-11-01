اونلاين live مشاهدة مباراة ليفربول واستون بث مباشر mo salah كورة اونلاين مشاهدة مباراة ليفربول يوتيوب لايف youtube

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر,يستضيف نادي استون فيلا متصدر الدوري الانجليزي نادي ليفربول علي ملعب فيلا بارك السبت 2-11-2019 وذلك في اطار الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الانجليزي.





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استكمل الريدز سلسة الانتصارات بعد أن نجح في التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد تحقيق الفوز علي آرسنال بركلات الترجيح (5/4) ، بعدما انتهت المباراة بالتعادل (5/5)، فى مباراة مثيرة للغاية، أما فى الدوري يتصدر الريدز جدول ترتيب البريمرليج برصيد 28 نقطة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي أ.قرب منافسيه.





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على الجانب الآخر، تأهل أستون فيلا لدور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على حساب وولفرهامبتون، بهدفين لهدف، التي جمعتهما على ملعب فيلا بارك، يحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، يعد أن خاض الفريق عشر مباريات حقق الفوز فى ثلاثة وتعادل فى 2 وخسروا فى خمس مواجهات .





مشاهدة مباراة أستون فيلا وليفربول بث مباشر

أستون فيلا Vs ليفربول .

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 11).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : فيلا بارك (أرضية أستون فيلا) .

المعلق : لم يحدد بعد .





موعد المباراة :

6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:00 مساءاً بتوقيت العراق .

5:00 مساءاً بتوقيت السودان .

6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:00 مساءاً بتوقيت تونس .

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:00 مساءاً بتوقيت قطر.

3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



