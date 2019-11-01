يلا شوت KORA LIVE: رابط مشاهدة مباراة ليفربول واستون في بث مباشر beIN SPORTS كورة لايف مباراة ليفربول League تابع لايفHD

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وتعد مباراة ليفربول وأستون فيلا، مصرية خالصة، حيث سيتواجه الثلاثي محمد صلاح لاعب الريدز ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي لاعبا أستون فيلا، لأول مرة في مسابقة الدوري الإنجليزي.





ويدخل ليفربول المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الأإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يأتي نادي أستون فيلا في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.





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