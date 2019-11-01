الجمعة الصفراء.. تنطلق لأول مرة في مصر

بعد أقل من عام منذ انطلاقه في السوق المصري، أعلن موقع وتطبيق نون.كوم للتجارة الإلكترونية عن إطلاق عروض الجمعة الصفراء خلال موسم الخصومات الشهير دوّليا باسم "الجمعة السوداء" أو Black Friday، والذي يتزامن مع يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر كل عام.

تبدأ عروض الجمعة الصفراء على منصة "نون.كوم" يوم 24 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة أسبوع كامل، أي حتى نهاية الشهر.

وتتضمن الجمعة الصفراء تخفيضات كبرى تصل إلى 80% على مختلف المنتجات بما في ذلك الإلكترونيات والأجهزة المنزلية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والأزياء ومستلزمات الأطفال والبقالة وغير ذلك.

وقالت "نون.كوم" في بيان لها "نظراً لأنها المرة الأولى التي تطلق فيها الشركة عروض الجمعة الصفراء في مصر، نعد عملائنا بأسعار تنافسية ستكون الأقوى من نوعها في السوق المصرية خلال موسم التخفيضات، سواءً بالمقارنة مع المنافسين المحليين أو بالمقارنة مع العروض التي نقدمها على منصتنا طوال العام، إذ نستعد لإطلاق خدمة التقسيط كما أنه لدينا العديد من المفاجآت والهدايا القيّمة لعملائنا أيضًا مع عروض ومنتجات حصرية على منصة نون.كوم"، يقول مصطفى هنداوي مدير عام نون مصر.

وتتمثل الميزة التنافسية الكبرى على حد وصف منصة نون.كوم في السوق المصرية في قدرتها على توصيل الطلبات في زمن يتراوح بين 24 و48 ساعة في محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية، على منتجات نون اكسبريس المتواجدة في مخازن الشركة، مع خطط قريبة لتعميم زمن التوصيل في جميع محافظات الجمهورية.

كما توفر منصة "نون.كوم" خلال الجمعة الصفراء خدمة الشحن المجاني لعملائها ممن يقومون بشراء منتجات تتجاوز قيمتها 250 جنيه مصري.

أما أصحاب الطلبات بقيمة أقل من الـ250 جنيه فتمنحهم منصة "نون.كوم" سعر شحن ثابت 15 جنيه أياً كان موقعهم داخل جمهورية مصر العربية.

أيضًا تتيح منصة "نون.كوم" لعملائها طرق دفع مختلفة لعروض الجمعة الصفراء تشمل الدفع نقدًا عند الاستلام أو باستخدام البطاقة الائت