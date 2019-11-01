محمد بن سلمان يعطي الضوء الأخضر لبدء اكبر طرح في البورصات العالمية

تستعد البورصة السعودية خلال الأيام المقبله لاستقبال طرح أكبر الشركات العالمية وهي شركة أرامكو السعودية للنفط ، بعدما اعلنت مصادر عن أن خطة طرح الشركة سيتم اعلنها بعد غدا الاحد,

وقالت خمسة مصادر مطلعة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق يوم الجمعة على المضي قدما في الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية.

وأبلغت المصادر "رويترز" أن من المتوقع أن تعلن أرامكو خطة الطرح يوم الأحد.

ومن التموقع أن يبلغ قيمة طرح ارامكو نحو 2 تراليون دولار ، من خلال طرح حصة لا تتجاوز 2% من رأسمالها، حيث من المقرار بعد الأنتهاء من هذا الطرح ادراج الشركة بأحد البورصات العالمية..