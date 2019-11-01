Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد بن سلمان يعطي الضوء الأخضر لبدء اكبر طرح في البورصات العالمية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

تستعد البورصة السعودية  خلال الأيام المقبله لاستقبال طرح  أكبر الشركات العالمية وهي شركة أرامكو السعودية للنفط ، بعدما اعلنت مصادر عن أن خطة طرح الشركة سيتم اعلنها بعد غدا الاحد,

وقالت خمسة مصادر مطلعة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق يوم الجمعة على المضي قدما في الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية.

وأبلغت المصادر "رويترز" أن من المتوقع أن تعلن أرامكو خطة الطرح يوم الأحد.

 

 

ومن التموقع أن يبلغ قيمة طرح ارامكو نحو 2 تراليون دولار ، من خلال طرح حصة لا تتجاوز 2% من رأسمالها، حيث من المقرار بعد الأنتهاء من هذا الطرح ادراج الشركة بأحد البورصات العالمية..

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد بن سلمان طرح ارامكو البورصات العالمية

أخبار تهمك

أخبار الزمالك اليوم 1 نوفمبر: الكشف عن صفقات الزمالك.. وخناقة على صفقة جديد مع الأهلي.. وكهربا يريد العودة للأبيض

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لاعب ليفربول يتخذ قراره بالرحيل إلى إسبانيا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الكرة المصرية اليوم| الأهلي يصدم بيراميدز.. الزمالك يستقر على صفقة نارية

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الكشف مدى إمكانية مشاركة محمد صلاح ضد أستون فيلا

منذ حوالي 3 ساعات

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم دجلة يوافق على الانضمام للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد فتحي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير.. بيريز سيدفع 120 مليون يورو لضم أفضل لاعب وسط في العالم

منذ حوالي 5 ساعات

"الشيخ الشعراوي متطرف"... هكذا ردت أسما شريف منير على متابعيها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - فايلر يحسم مصير حارس الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

السعودية: بنوك الاستثمار تتنافس على المشاركة في طرح أرامكو

وول استريت جورنال طرح "أرمكو " في 2020

"الناصر": أرامكو جاهزة للاكتتاب.. وننتظر قرار الحكومة السعودية

"بلومبرج": طرح 1% من أسهم شركة "أرامكو" للاكتتاب العام

"أرامكو" تتجه لاتمام عملية الطرح العام الأولي لأسهمها العام الحالي

"بلومبيرج": "أرامكو" تدرس إعلان خطة إطلاق الاكتتاب خلال الأسابيع المقبلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:49 م

خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة جديدة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

عاجل.. الكشف مدى إمكانية مشاركة محمد صلاح ضد أستون فيلا

09:53 م

عاجل - تركي آل الشيخ يُفجر مفاجأة كبرى

04:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status