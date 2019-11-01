مفاجأة .. وزير الآثار يكشف عن تابوت أثري مميز تم تهريبه إلى أمريكا بأوراق مزورة

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه حريص على كشف خطر الإرهاب على ملف الآثار عام 2013، موضحا: "نعمل على إظهار الاهتمام بما تقوم به الدولة المصرية بآثار مصر للعالم أجمع، حيث حاول الإرهاب تدمير كيان الدولة خلال السنوات الماضية خاصة الآثار".



وأضاف "العناني"، خلال لقاء خاص مع فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن القيادة السياسية وجهت بالاهتمام بملف الآثار كجزء من مكونات الإنسان المصري، لافتًا إلى أن افتتاحات المتاحف الجديدة الهدف منها إعداد بنية تحتية للسياحة الثقافية المصرية، وتوسيع رقعة الأماكن التي تزار سياحًيا بدلًا من الأقصر وأسوان والقاهرة فقط.



وكشف وزير الآثار، عن تابوت أثري ذهبي مميز تم تهريبه إلى متحف في أمريكا بأوراق مزورة، مضيفًا: "السلطات الأمريكية قالت إن متحف موتر بورتن اشترى هذه القطعة الأثرية عام 1971 ولكن بالتدقيق في القطعة اكتشفنا أنه من الصعب أن تعطي مصر شهادة تصدير آنذاك لهذه القطعة بهذا الجمال؛ مصر كانت تصدر المكرر فقط، واكتشفنا التزوير وأثبتنا ذلك، والتابوت عاد إلى المتحف القومي للحضارة المصرية".

