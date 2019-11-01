ابو ابراهيم الهاشمي القرشي خليفة البغدادي .. من هو زعيم "داعش" الجديد؟

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، أمس الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019، رسميًا مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في غارة نفذتها القوات الأمريكية في قرية باريشا السورية، وتعيين ابو ابراهيم الهاشمي القرشي خلقًا له.





وقال الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، حسن أبو هنية، إنّ خليفة البغدادي شخص تركماني اسمه الأصلي عبد الله قرداش ويلقّب بأبو عمر التركماني " ابو ابراهيم الهاشمي القرشي" .



