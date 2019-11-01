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ابو ابراهيم الهاشمي القرشي خليفة البغدادي .. من هو زعيم "داعش" الجديد؟
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:01 م
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أعلن تنظيم داعش الإرهابي، أمس الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019، رسميًا مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في غارة نفذتها القوات الأمريكية في قرية باريشا السورية، وتعيين ابو ابراهيم الهاشمي القرشي خلقًا له.
وقال الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، حسن أبو هنية، إنّ خليفة البغدادي شخص تركماني اسمه الأصلي عبد الله قرداش ويلقّب بأبو عمر التركماني "ابو ابراهيم الهاشمي القرشي".
وأضاف هنية، أنّ ''ابو ابراهيم الهاشمي القرشي'' كان يرأس في السابق ديوان الأمن الذي يعتبر أهم جهاز داخل تنظيم داعش، كما كان مسؤولًا عن عمليات التفخيخ.
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