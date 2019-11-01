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هالك هوجان يقبل عمرو أديب.. ويوجه رسالة للمصريين: "ادعولي"

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:10 م
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المصارع العالمي هالك هوجان
المصارع العالمي هالك هوجان
هدى عبدالرازق
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قال المصارع العالمي هالك هوجان، إنه لم يذهب إلى مصر مطلقا، مضيفًا مداعبا الإعلامي عمرو أديب: "ربما ستأخذني في جولة في كل أنحاء بلدك، وتتحمل أنت التكاليف"، ليرد أديب: "سأدفع تكاليف كل شيىء، وسأصطحبك في طائرة خاصة، وسأصطحبك للأهرامات وكل شيىء"، فقبل "هالك" عمرو أديب.

وأعرب "هوجان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، من داخل موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته بتواجده في الرياض، قائلا: "أشعر وكأني ولدت من جديد".

وأضاف أنه يبلغ 66 عاما، موضحا أنه يتدرب كل يوم، ويتناول طعاما جيدا، محذرا الأطفال من تقليد ما يحدث داخل حلبة المصارعة، حيث أن الأمر شديد الخطورة، منوها إلى أنه غير مفصلي الركبتين، وعظمتي الفخذين، فضلا على أنه سيجري العملية رقم 10 في ظهره يوم 12 نوفمبر، طالبا من المصريين أن يدعوا له.

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هالك هوجان عمرو أديب المصريين المصارعة المصارع العالمي السعودية

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