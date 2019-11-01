ننشر اسماء المولات المشاركة في البلاك فرايداي هذا العام يجهز عدد من المولات حول العالم وفي مصر للمشاركة، في جمعة الخصومات او المعروفة عالميا بلاك فرايداي أو المعروفة محليا بجمعة البيضاء في مصر، من خلال عرض العديد من الخصومات السعرية على مختلف السلع قد تصل احيانا إلى 90%.

وتستعرض "الفجر" من خلال هذا التقرير ابرز المحلات التى ستقدم عروض متوقعه في الجمعة البيضاء لعام 2019بعدد من المولات في مصر :









مول مصر :













وسيقدم عدد من المحلات في مول مصر عروضا على منتاجتهم خلال الجمعة البيضاء من ضمنه ،أوكايدي لازياء الاطفال، وبومبيلو، أورجينال ماريننز، مذركير، يويو الصياد، المواردي، واي واتش، وبي تي سي، ، وجلامور، خصومات ، ال جي و بوز وبي تك وتريد لاين وسامسونج وشرف دي، امريكان فيرنتشرز وأوجاوا، وأوضة وتيوليب، وزارا هوم وست الكل.، الفا للبصريات، وبركة للبصريات والبصريات الكبري.

سيتي ستارز :













ويقدم عدد من محلات سيتي ستارز عدد من العروض على منتاجتهم من ضمنهم :

محلات الملابس في سيتي ستارز : سبرينج فيلد سيتى ستارز ، جولى اوبتكس سيتى ستار ،اديداس كيدز سيتى ستارز ، سيتى زاين سيتى ستارز، سواتش سيتى ستارز، زارا سيتى ستارز، امريكان ايجل سيتى ستارز، بيرشكا سيتى ستارز، دايلى دريس سيتى ستارز، كونكيرت، كويك سيلفر بول اند بير ، هبلوت سيتى اتش اند ام.

محلات مول العرب :













ويقدم عدد من المحلات في مول العرب عدد من العروض خلال الجمعة البيضا من ضمنهم:

اديدس، زارا ، جاب، رد تاغ ، نيو بورن، سيفنتي ، ال سي وكيكي، ماكسيما، 33، دي فاكتودانيال هيشتردالي دريس اكسسيسوريز،الشريف بيوتى، منسون، يوتس،إنتر سبورت،ذا تشيلدرين بليس،تاي شوب،فيمي ، إنتر سبورت، بيانكو،

محلات كايرو فيستيفال :





محلات الملابس في سيتي ستارز : سبرينج فيلد سيتى ستارز ، جولى اوبتكس سيتى ستار ،اديداس كيدز سيتى ستارز ، سيتى زاين سيتى ستارز، سواتش سيتى ستارز، زارا سيتى ستارز، امريكان ايجل سيتى ستارز، بيرشكا سيتى ستارز، دايلى دريس سيتى ستارز، كونكيرت، كويك سيلفر بول اند بير ، هبلوت سيتى اتش اند ام.







