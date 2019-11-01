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ننشر اسماء المولات المشاركة في البلاك فرايداي هذا العام

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:52 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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ننشر اسماء المولات المشاركة في البلاك فرايداي هذا العام يجهز عدد من المولات حول العالم وفي مصر للمشاركة، في جمعة الخصومات او المعروفة عالميا بلاك فرايداي أو المعروفة محليا بجمعة البيضاء في مصر، من خلال عرض العديد من الخصومات السعرية على مختلف السلع قد تصل احيانا إلى 90%.

 

 وتستعرض "الفجر"  من خلال هذا التقرير ابرز المحلات التى ستقدم عروض متوقعه في الجمعة البيضاء لعام 2019بعدد من المولات  في مصر :



مول مصر :


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وسيقدم عدد من المحلات في مول مصر عروضا على منتاجتهم خلال  الجمعة البيضاء من ضمنه ،أوكايدي لازياء الاطفال، وبومبيلو، أورجينال ماريننز، مذركير، يويو الصياد، المواردي،  واي واتش، وبي تي سي، ، وجلامور، خصومات ، ال جي و بوز  وبي تك  وتريد لاين  وسامسونج  وشرف دي، امريكان فيرنتشرز  وأوجاوا،  وأوضة وتيوليب،  وزارا هوم وست الكل.، الفا للبصريات، وبركة للبصريات والبصريات الكبري.

سيتي ستارز :


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ويقدم عدد من محلات سيتي ستارز عدد من العروض على منتاجتهم من ضمنهم :

محلات الملابس في سيتي ستارز : سبرينج فيلد سيتى ستارز ، جولى اوبتكس سيتى ستار ،اديداس كيدز سيتى ستارز ، سيتى زاين سيتى ستارز، سواتش سيتى ستارز،  زارا سيتى ستارز،  امريكان ايجل سيتى ستارز،  بيرشكا سيتى ستارز، دايلى دريس سيتى ستارز، كونكيرت، كويك سيلفر  بول اند بير ،  هبلوت سيتى اتش اند ام.

 

محلات مول العرب :




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ويقدم عدد من المحلات في مول العرب عدد من العروض  خلال الجمعة البيضا من ضمنهم:

اديدس،  زارا ، جاب، رد تاغ ، نيو بورن، سيفنتي ، ال سي وكيكي، ماكسيما، 33، دي فاكتودانيال هيشتردالي دريس اكسسيسوريز،الشريف بيوتى، منسون، يوتس،إنتر سبورت،ذا تشيلدرين بليس،تاي شوب،فيمي  ، إنتر سبورت، بيانكو،

محلات كايرو فيستيفال :

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محلات الملابس في سيتي ستارز : سبرينج فيلد سيتى ستارز ، جولى اوبتكس سيتى ستار ،اديداس كيدز سيتى ستارز ، سيتى زاين سيتى ستارز، سواتش سيتى ستارز،  زارا سيتى ستارز،  امريكان ايجل سيتى ستارز،  بيرشكا سيتى ستارز، دايلى دريس سيتى ستارز، كونكيرت، كويك سيلفر  بول اند بير ،  هبلوت سيتى اتش اند ام.



متي يبدأ البلاك فرايداي ٢٠١٩

ينطلق يوم التسوق العالمي تحت إسم "البلاك فرايداي" في الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الأخري في أخر جمعة في شهر نوفمبر ويتوافد المشترون منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الجمعة لحجز أماكنهم أمام كبرى المحلات والمتاجر والتى تفتح أبوابها منذ الصباح الباكر مع إعلانها عن  تخفيضات وخصومات هائلة على منتجاتها قد تصل إلى 90%.
 
موعد البلاك فرايداي 2019

تأتي أخر جمعة فى شهر نوفمبر "البلاك فرايداي 2019" يوم 29 نوفمبر ومع شعبية الخصومات في ذلك اليوم أصبحت الشركات والمنصات الإلكترونية للتسويق الإلكتروني تقدم العروض طوال شهر نوفمبر مع تمييز أيام الجمع على مدار الشهر بالكامل وإتاحة عروض لمدة محدودة كعرض لمدة 48 ساعة.


تاريخ البلاك فرايداي

يرجع تاريخ البلاك فرايداي إلى القرن التاسع عشر، مع حدوث الأزمة المالية عام 1869 فى الولايات المتحدة، حيث كسدت البضائع وتوقفت حركات البيع والشراء مما سبب كارثة اقتصادية، وبحث التجار وقتها على حلول من أجل القضاء على الكساد بإجراء تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات لبيعها وتقليل الخسائر قدر المستطاع، ومن ذلك اليوم أصبح تقليدا فى أمريكا تقوم كبرى المتاجر والمحال والوكالات بإجراء تخفيضات كبرى على منتجاتها تصل إلى 90% من قيمتها لتعود بعد ذلك إلى سعرها الطبيعى وتم الإتفاق أن تكون فى أخر جمعة بشهر نوفمبر فى اثناء أو بعد انتهاء عيد الشكر والذى يعد مناسبة لتبادل الهدايا بين أفراد العائلة فى المجتمعات الغربية.

أسباب تسمية يوم التسويق والعروض بـ "بلاك فرايداي"

نتيجة الإختناقات المروروية الكبيرة وتجمهر العملات أمام المحلات خلال عيد الشكر التى مرت بها مدينة فيلاديلفيا في عام 1960 أسمت شرطة المدينة ذلك اليوم بـ "بلاك فرايداي" وتترجم إلى الجمعة السوداء.


أسباب تسميته الجمعة البيضاء فى الدول العربية

ومع بدء تطبيق المفهوم التسويقى "بلاك فرايدي" بالدول العربية فى 2014 تم تغيير الإسم إلى الجمعة البيضاء نظرًا ، لقدسية  يوم الجمعة لدى المسلمين الذى لا يصح أن يسمى باليوم الأسود.

يوم الجمعة في الإسلام ذو مكانة رفيعة ومنزلة عالية، وقد وردت أحاديث صحيحة تدل على تميزه واختصاصه بخصائص عديدة.
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