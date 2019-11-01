Advertisements
مدير معهد أورام المنيا ينقذ حياة مريضة
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:57 م
Advertisements
الفجر
Advertisements
معهد أورام المنيا
أنقذ الدكتور أحمد جمال، مدير معهد أورام المنيا، حياة مريضة بعد تعرضها لحالة بانتكاسة أمس، مما هدد حياتها بالخطر.
البداية عندما لم تجد المريضة مكانًا بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا، وقام الدكتور أحمد جمال بتوفير سرير لها بالعناية المركزة بمعهد الأورام بعد علمه بمدى خطورة وضعها.
وقدم أهالي المريضة كل الشكر لمدير المعهد وجميع العاملين به، متمنين من الله ان يكون جميع مديري المستشفيات في كفائته وإنسانيته.
Advertisements