مدير معهد أورام المنيا ينقذ حياة مريضة









أنقذ الدكتور أحمد جمال، مدير معهد أورام المنيا، حياة مريضة بعد تعرضها لحالة بانتكاسة أمس، مما هدد حياتها بالخطر.





البداية عندما لم تجد المريضة مكانًا بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا، وقام الدكتور أحمد جمال بتوفير سرير لها بالعناية المركزة بمعهد الأورام بعد علمه بمدى خطورة وضعها.



